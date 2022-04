Los cuerpos de 5 mujeres fueron localizados durante la búsqueda de Debanhi Escobar, por lo que su papá, Mario Escobar seguirá luchando por las demás desaparecidas.

Desde el 9 de abril, cuando iniciaron la búsqueda de la joven de 18 años, quien fue abandonada en la carretera a Laredo, las movilizaciones lograron la ubicación de 5 jóvenes y adolescentes:

El papá de Debanhi lamentó que el trabajo incompetente de la fiscalía los tuviera buscando a su hija sin resultados, y cuestionó si realmente el cuerpo de su hija estuvo todo el tiempo en la cisterna o si fue sembrado.

Sin embargo, aclaró que, si su lucha por recuperar a su hija ayudó a la localización de 5 personas, seguirá luchando “por esa gente que no se le ha dado nada”.

Mario Escobar reclamó que los habitantes de Nuevo León ya están hartos de la inseguridad en la que viven y que “nuestras niñas” sigan desapareciendo.

Lamentó que su hija haya muerto y que el caso no esté esclarecido, así como las inconsistencias en el caso por parte de las autoridades.

El papá de Debanhi Escobar sentenció que es necesario hacer algo para evitar las desapariciones y declaró que si su búsqueda logró la localización de 5 cuerpos, seguirá con la movilización.

Asimismo, recordó que el hallazgo de los cuerpos se detonó por la desaparición y muerte de María Fernanda y de su hija.

Por ello, busca poner su “granito de arena” para lograr una estado más seguro para las mujeres y que otras familias no sientan lo que ahora él, su esposa y muchas más familias están sufriendo.

“Tenemos que hacer algo. Si esto sirvió para que encontraran 4 o 5 cuerpos, porque son los que van, por toda esta movilización, que no somos gente de dinero, que detonó por el caso de Maria Fernanda que todos ustedes lo saben, detonó porque se pegó lo de Debanhi que me tocó a mi, si esto sirve para poner un granito de arena para tener un Mejor Nuevo León, lo voy a seguir haciendo, voy a seguir luchando por esa gente que no se le ha dado nada, gente que sabemos el dolor que sienten”

Mario Escobar, papá de Debanhi Escobar