El cuerpo de Debanhi Susana Escobar fue encontrado en el Motel Nueva Castilla, Escobedo; confirmó su papá, Mario Escobar.

La noche del 21 de abril, autoridades de Nuevo León iniciaron una fuerte movilización en las instalaciones del hotel que ya había sido revisado anteriormente.

A pesar de que la Fiscalía de Nuevo León aseguró que al momento del hallazgo no era posible establecer características generales , el papá de Debanhi aseguró que se trataba de su hija, desaparecida la madrugada del 9 de abril pasado.

En lo que va del 2022, 327 mujeres han sido reportadas como desaparecidas en Nuevo León, solo unas horas de la ubicación del cuerpo de Debanhi, los restos de una mujer, así como ropa íntima fueron encontrados en Apodaca.

Mi hija está muerta y no sé qué hacer: papá de Debanhi Escobar

La madrugada de este 22 de abril, mientras las autoridades realizaban las labores de recuperación del cuerpo de Debanhi, su papá aseguró que no sabe qué hacer.

Asimismo, confirmó que el cuerpo, localizado en una cisterna de 4 metros de profundidad ubicada a unos metros del lugar donde fue vista por última vez , es el de su hija.

Pese a que la Fiscalía no ha confirmado su identidad, Mario Escobar aseveró “mi hija está muerta”, pues reconoció su ropa y sus objetos personales.

Debanhi Escobar fue encontrada en el predio correspondiente al Motel Nueva Castilla, que, de acuerdo con el papá, fue cateado en más de una ocasión y con apoyo de perros entrenados.

“El corazón de mi esposa y el mío quería, pedía, exigía…y mi hija está muerta y no sé qué hacer. No sé qué hacer, estoy molesto porque me equivoqué” Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar

Se confirma Cuerpo hallado en el motel Nueva Castilla es Debanhi, su padre, ha reconocido su ropa. pic.twitter.com/UBYRD0rFEJ — LA GAZETA TV (@lagazetatv) April 22, 2022

Justicia para Debanhi: Mario Escobar exige a Fiscalía aclarar el caso; autoridades no hicieron su trabajo

Mario Escobar, papá de Debanhi, dijo que está enojado consigo mismo por haber confiado en la Fiscalía y consideró que no hicieron su trabajo.

Recordó que las autoridades no le dieron acceso a las carpetas de información, derecho que tiene por ley.

Además, aseguró que no hicieron su trabajo “y exijo justicia” pues no comprende porqué no les dieron acceso a la información.

El papá de Debanhi Susana Escobar reclama que informen desde cuándo las autoridades saben de la localización de su cuerpo y pidió que se aclaren todas las inconsistencias dentro del caso.

Mario Escobar lamentó que no hayan buscado minuciosamente a su hija y pidió que las autoridades se pongan en su lugar, pues ahora sienten mucho dolor.

“Creí en la fiscalía. Nunca me pasaron los tomos, yo les pedí las copias, es mi derecho como víctima. Nunca los tuve en mi poder porque ellos no hicieron su trabajo y exijo justicia en ese aspecto. Exijo que se aclare por qué desapareció Debanhi. En qué momento supieron, no nos informaron dónde siempre nos traían para todos lados. A quiénes le informaron. Al llegar aquí no nos dieron un espacio que por derecho tenemos de estar observando en el área, a unos metros. Que fue atrás de esta barda, atrás de esta barda fue.No nos dejan pasar, no nos pasaron información la fiscalía, todo con la fiscalía, tal vez porque no era su hija, porque pónganse en el papel de nosotros y van a sentir lo que estamos sintiendo” Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar

Horas después del hallazgo del cuerpo de Debanhi, la familia agradeció a todos quienes los apoyaron con la búsqueda de su hija y “con el corazón destrozado” pidieron una oración por la joven.

Debanhi Susana Escobar, quien quería ser abogada, fue vista por última vez alrededor de las 5 de la mañana, luego de que un taxista la dejara en la carretera a Laredo.

“Gracias a todos los que colaboraron en la búsqueda de nuestra amada Debanhi, con el corazón destrozado les pedimos alzar una oración en su nombre para que brille para ella la luz perpetua”