Ante la crisis por la escasez de agua en Nuevo León, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) llegó a un acuerdo con empresas de la entidad para suministrar el vital líquido a la red hidráulica pública.

Germán Martínez Santoyo, director general de Conagua, detalló que 64 empresas con concesiones se sumaron al acuerdo y ayudarán proveer de agua a Nuevo León.

La dependencia señaló que dichas empresas cuentan con 50 millones de metros cúbicos de agua, mismas que aportarán 200 litros por segundo en un inicio y llegar hasta a 500 litros por segundo paulatinamente.

Entre las empresas que más concesiones de agua tienen en Nuevo León están:

La Conagua destacó que algunas acciones que implementan para atender la crisis hídrica de Nuevo León son:

El gobernador Samuel García refirió estar a la espera de que lleguen nubes a la Sierra de Santiago para poder bombardearlas con el fin de generar lluvias para llenar la presa La Boca .

En un video compartido en redes sociales, Samuel García indicó que en el Golfo y en el Atlántico se están formando fenómenos naturales que provocarán nubes y humedad en Nuevo León, mismas que pretenden bombardear y generar lluvias en la zona.

Destacó que su intención es que la nube ocasione lluvias por alrededor de seis y siete horas en la zona de la Sierra de Santiago para llenar la mencionada presa.

“En toda esta área (de Santiago) va a haber muchas nubes de 4:00 de la tarde de este martes, hasta el mediodía del miércoles, ya ahorita estamos empezando a bombardear para que la nube se quede aquí y llueva aquí seis o siete horas, no quiero que se vaya a Galeana, no me interesa que se me vaya al norte”

Samuel García. Gobernador de Nuevo León