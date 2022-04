La titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, Griselda Núñez, aseguró que no se podrá conocer el día de la muerte de Debanhi Escobar.

De acuerdo con la fiscal, el estado en el que se encontró el cuerpo de Debahi imposibilita saber a ciencia cierta el día en que perdió la vida.

No se sabrá día exacto de la muerte de Debanhi Escobar

De acuerdo con la titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios de Nuevo León, debido a la forma en que fue encontrada Debanhi Escobar, no se podrá saber el día exacto de su muerte.

Núñez explicó que el proceso de la evolución cadavérica en cuerpos encontrados en sumersión, no se podrá determinar la fecha en que la joven de 18 años perdió la vida.

Asimismo, esto evita que la sangre sea retenida por alguno de los órganos, por lo que tampoco habrá exámenes toxicológicos.

Por otra parte, aclaró que aún no se sabe que causó la contusión profunda por la que se cree que murió la joven, de acuerdo con la necropsia realizada por las autoridades de Nuevo León.

“Hasta el momento lo que se tiene es que es un golpe contundente, que puede ser con una superficie plana, es decir, que el agente que lo haya realizado, el objeto que lo haya realizado no es uno que haya podido dejar rastro, marca o vestigio que pueda ser identificado”

Por lo que se requiere de una serie de dictámenes en el espacio, como lo es la medición del lugar.

Peritajes determinarán si Debanhi Escobar cayó en la cisterna “por sí sola”

Griselda Núñez, aseguró que la hipótesis de la Fiscalía de Nuevo León sobre que Debanhi Escobar cayó “por sí sola” en la cisterna, deberá ser determinado por los peritajes.

Esto luego de que en conferencia de prensa, el forense Eduardo Villagomez dijo que Debnhi pudo haber caído por accidente en la fosa y luego levantarse, pues el agua se encontraba a una altura de 90 centímetros.

Sin embargo, la fiscal de feminicidios aclaró que dichas afirmaciones deberán sustentarse con peritajes.

“Se hicieron la revisión de diferentes órganos, uno de ellos, que es clave, son los pulmones en el cual no se observó que contenía agua.Esto es lo que el doctor hace suponer. No, en ningún momento esa situación se considera así. esa información tendrá que ser sustentada con una visión interdisciplinaria de varios peritajes que puedan determinar esos últimos momentos” Griselda Núñez, titular de la Fiscalía Especializada de Feminicidio

Por otra parte, la fiscal compartió que hay varias cámaras en la zona del motel que no han sido revisadas, por lo que la fiscalía Especializada en Feminicidios está realizando las diligencias necesarias y acusiosas de cada una de ellas.

Esta fiscalía no descarta que la muerte de Debahi no haya sido accidental por lo que se encuentran en la investigación de las cámaras de seguridad que hay en el Motel Nueva Castilla y que empleados han referido que no graban debido a que son únicamente para fines de monitoreo.

“Estamos en la investigación porque tuvimos el hallazgo de otras cámaras, Entonces estamos verificando si estas cámaras, que referían los empleados del lugar que solo eran de monitoreo, si exista algún registro videograbado de ese tiempo para poder determinar si la podemos ubicar en algún otro espacio del hotel” Griselda Núñez, titular de la Fiscalía Especializada de Feminicidio

Con información de Milenio