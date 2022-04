Maryfer Centeno, una experta en lenguaje corporal ha analizado a las amigas de Debanhi Escobar y ahora la entrevista que ofreció Juan David Cuellar, el taxista, sobre el caso.

El caso de Debanhi Escobar se ha seguido a través de las redes sociales, por lo que la grafóloga y experta Maryfer Centeneo, se ha dado a la tarea de analizar el lenguaje corporal de los involucrados.

En esta ocasión fue el turno de Juan David Cuellar, quien fuera el taxista que habría llevado a Debanhi Escobar tras salir de la fiesta.

¿Quién es “el Jaguar”, el sujeto en el que Debanhi Escobar no tenía confianza?

Según Maryfer Centeno, el taxista de Debanhi Escobar presenta en su lenguaje corporal una postura cerrada al principio y una cabeza cabizbaja.

“A mi me llama mucho la atención como está cabizbajo. Mucha gente piensa que cuando una persona baja la mirada es porque está mintiendo. Tenemos que quitarnos esa idea, no es así. Cuando una persona baja la mirada es vergüenza e incluso lo que podemos ver es cómo se acercan las orejas al cuello; se llama postura tortuga que obedece a vergüenza, no necesariamente a mentiras.”

Maryfer Centeno, experta en lenguaje corporal