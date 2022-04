Una experta en lenguaje corporal ha analizado lo que esto dice de las amigas de Debanhi Escobar y asegura que apenas se conocían.

El caso de Debanhi Escobar ha tocado fibras sensibles en todo México y es por eso que muchos le han seguido la pista, como la grafóloga y experta en lenguaje corporal, Maryfer Centeno.

A través de TikTok, Maryfer Centeno, quien es una grafóloga y experta en el lenguaje corporal de las personas, ha analizado una de las entrevistas de las amigas de Debanhi Escobar: Saraí e Ivonne.

El video comienza con las dos amigas de Debanhi Escobar siendo entrevistadas en un canal de televisión, en donde dan su versión de los hechos sobre la fiesta a la que las tres chicas asistieron.

Maryfer Centeno asegura que las amigas de Debanhi Escobar se conocieron hace 4 meses

La grafóloga y experta en lenguaje corporal, Maryfer Centeno, ha hecho un análisis sobre las amigas de Debanhi Escobar, asegurando que solamente se conocían desde hace 4 meses.

“Primer y gran punto, uno, no son amigas. A esta mujer la acaba de conocer hace 4 meses. No, no son amigas, han de ser conocidas o alguna coincidencia” Maryfer Centeno, experta

En el video en donde se analiza el lenguaje corporal de las amigas de Debanhi Escobar, la experta asegura que las dos se ven incómodas y que, ante la postura de sus pies, es un “ya me quiero ir”.

Asimismo, las dos amigas de Debanhi Escobar adoptan posturas espejo, es decir que se pone en la misma postura de la persona con la que genera empatía.

“Vemos como traen cubrebocas, miren yo trabajo en televisión y nunca en la pandemia he usado cubrebocas al aire; fuera del aire por supuesto que sí. ¿Por qué es esto? Porque no quieren ser vistas, porque no quieren ser reconocidas” Maryfer Centeno, experta

Saraí e Ivonne, amigas de Debanhi Escobar se protegen durante toda la entrevista, revela experta en lenguaje corporal

Las amigas de Debanhi Escobar, Saraí e Ivonne han sido entrevistadas en muchos medios al ser el caso uno de los más seguidos en todo el país.

Y, de acuerdo a la experta en lenguaje corporal, Maryfer Centeno, ambas mujeres mantienen las manos cruzadas sobre el estómago, lo cual significa protección porque se sienten ante una amenaza.

Incluso, la experta en lenguaje corporal revela que el tono de voz de las amigas de Debanhi Escobar es muy bajo, apenas se escucha y, durante toda la entrevista, mantienen una mirada de tristeza.

“En toda la entrevista están tiesas, tiesas del cuello para abajo ¿por qué? Porque no están convencidas de lo que están diciendo y esto sí puede ser indicador de mentira. Apenas vemos como una ceja se eleva, porque es una postura desafiante”. Maryfer Centeno, experta

Maryfer Centeno, grafóloga y experta en lenguaje corporal, revela que también, las amigas de Debanhi Escobar miran a todos lados por nerviosismo , el cual no es malo; es una reacción del cuerpo ante una amenaza.