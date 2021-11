Acosó por 5 años a quien fue su maestra; lo detienen

David Castillo fue detenido por la agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León luego de que su ex maestra denunciara que fue acosada por el durante 5 años.

La maestra Valeria Macias compartió en Instagram su historia al ver que las autoridades no habían hecho nada al respecto a pesar de haber entregado todas las pruebas del acoso que sufrió y las amenazas de muerte que recibió por parte de David.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa, Mariana Rodríguez se pusieron en contacto con Valeria tras ver la publicación y aseguraron que le darían protección y apoyo para que su situación se resolviera.

A través de una historia de Instagram, Samuel García informó el 10 de noviembre que David “C” había sido detenido y puesto a disposición de las autoridades competentes.

La maestra Valeria Macías denunció que ha sido acosada durante 5 años por un exalumno mucho mayor que ella; sin embargo, ya fue detenido.

El pasado 10 de noviembre David “C” fue detenido por la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León y fue trasladado al Penal No.2, de acuerdo con Samuel García.

Valeria acusó en redes sociales que, a pesar de haber entregado todas las evidencias del acoso que sufría ella y su familia por parte de David, así como de las amenazas de muerte, la policía no había hecho nada por detenerlo.

En un video, leyó su declaración ante el Ministerio Público y recodó como el acosador le enviaba fotos de ella a sus redes sociales y WhatsApp.

Además, narró como el acosó escaló de mensajes a llamadas y luego a buscarla a su trabajo y casa e incluso en casa de sus papás.

Valeria también lamentó que la policía le haya dicho que no podían hacer mucho por ella ya que “no había agresiones físicas” y reclamó que es triste que no ayuden a las víctimas a menos que sean víctimas de

“Les pido que no seamos insensibles ante este tipo de situaciones, que no dejemos solas a las víctimas porque yo no me imagino que si yo me siento así, cómo se siente una persona que tiene al agresor en su casa. Nos necesitamos unir”

Valeria Macías