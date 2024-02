A 5 meses de las elecciones 2024 en México, Morena presenta problemas con el Comité Estatal de Zacatecas por la candidatura de Soledad Luévano a la Cámara de Senadores.

Esto luego de que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado , confirmó a Soledad Luévano como la primera fórmula para la candidatura a la Cámara de Senadores por Zacatecas.

Por lo que, con una carta, el Comité de Morena en el estado rechazo la candidatura de la morenista , rumbo a las elecciones 2024, y solicitaron que se cumplan los estatutos del movimiento.

Asimismo, expresaron que apoyan la candidatura de Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia de México, y reiteraron el compromiso que tienen con Morena, por lo que pidieron que no traicionen a la militancia.

Todo lo que tienes que saber de las elecciones 2024 en México

Las elecciones México 2024 se llevarán a cabo el próximo domingo 2 de junio, bajo la organización del Instituto Nacional Electoral (INE).

En estás elecciones 2024 están en juego 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local, s iendo:

La Presidencia de la República

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños en la Cámara de Senadores

Así como las gubernaturas y jefatura de gobierno de las siguientes entidades:

Ciudad de México (CDMX)

Chiapas

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Puebla

Tabasco

Veracruz

Yucatán

Es importante resaltar que se trata de las elecciones más grandes en la historia de México, pues el INE señala un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanas y ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal y cuentan con credencial para votar vigente.

Comité Estatal de Zacatecas se rebela a candidatura de Soledad Luévano

En un comunicado, el Comité Estatal de Morena en Zacatecas señaló p osibles vicios de la vieja política en la designación de Soledad Luévano, como candidata a la Cámara de Senadores.

Afirmaron que no permitirán la imposición o ventajismo de quienes no han favorecido a Morena y ahora se benefician de él sin ningún merito.

En ese sentido, el Consejo Estatal de Morena Zacatecas “no reconoce la designación de la primera fórmula para el Senado de la República”.

Pues dijeron que no se encuentran seguros de que la encuesta realizada arrojara a Soledad Luévano como la mejor posicionada para el cargo, ya que la militancia no se siente representada con ella.

Por ello, pidieron de manera respetuosa y enérgica que se respeten los estatutos de Morena y la voluntad del pueblo de Zacatecas.

Además, exigieron que no se traicionen los principios del movimiento, mismo que se rige en “no mentir, no robar, y no traicionar al pueblo” de México.

“Esperamos que la dirigencia nacional no traicione la confianza de su militancia”, finalizó el Comité de Morena.

Morena en Zacatecas (especial)

Mario Delgado anuncia a Soledad Luévano como primera fórmula para la Cámara de Senadores

Mario Delgado anunció que Soledad Luévano sería la primera fórmula para la Cámara de Senadores, rumbo a las elecciones 2024.

Según el documento que compartió el dirigente de Morena, la decisión se tomó con base en el proceso de encuestas y valoración de perfiles de las y los aspirantes.

Asimismo, se indicó que en el caso de Zacatecas se busca una forma para que la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre continúe en la segunda etapa del proyecto, debido a su liderazgo y aportación al movimiento.

Esto luego de que Soledad Luévano fue designada como candidata a la primera fórmula y Saúl Monreal a la segunda, dejando fuera a Bañuelos de la Torre.