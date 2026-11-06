El grupo político Morena presentó este jueves ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac) una queja por la vía del procedimiento especial sancionador contra la presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón, el Ayuntamiento de Mérida y el Partido Acción Nacional, por uso de recursos públicos para pagar publicidad que promueve la imágen de la alcaldesa.

De acuerdo con Morena, el uso de recursos públicos para pagar publicidad que promueva la imagen de la alcaldesa está en contra de lo que establece el artículo 134 de la Constitución que regula el manejo de los recursos, así como la imparcialidad de los servidores públicos y la propaganda gubernamental.

La alcaldesa rindió su informe el 28 de agosto y la publicidad pagada con su imagen siguió semanas después. Con el dinero de todos se promovió a una persona. Bárbara Valentina Díaz Toledo, representante propietaria de Morena ante el Consejo General de Iepac

Bárbara Díaz presenta queja ante el Iepac contra alcaldesa Cecilia Patrón

Morena documenta 62 anuncios pagados con la imagen de Cecilia Patrón

La queja interpuesta documenta 62 anuncios pagados en Facebook e Instagram entre junio y octubre de 2026, con el nombre, la imagen y los lemas personales de la alcaldesa, Cecilia Patrón. Una parte de esos anuncios se difundió fuera del plazo que la ley permite para promover un informe de labores: siete días y cinco días después.

Presentamos una queja con pruebas y confiamos en que el Iepac actuará con firmeza e imparcialidad. Mientras las y los meridianos reclaman baches, luminarias y parques, el dinero del Ayuntamiento se gastó en promover a la alcaldía en los meses previos al proceso electoral, que inicia mañana. Bárbara Valentina Díaz Toledo, representante propietaria de Morena ante el Consejo General de Iepac

Bárbara Díaz presenta queja ante el Iepac contra alcaldesa Cecilia Patrón

La queja presentada por la representante propietaria de Morena ante el Consejo General de Iepac, Bárbara Díaz, pide al organismo que investigue el origen de los recursos con que se pagaron y que sancione a quien resulte responsable.