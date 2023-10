Hoy viernes 13 de octubre, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) arman bloqueo en Paloma de la Paz, Cuernavaca.

Ello como exigencia para la captura del conductor que atropelló y mató a Leonardo Sánchez la madrugada del 12 de octubre, así como para la entrega del cadáver del motociclista.

De acuerdo con la declaración de la tía de Leonardo Sánchez, el responsable de la muerte del motociclista es un estudiante que viajaba en presunto estado de ebriedad y huyó luego de su crimen.

La víctima fue atropellada en Avenida Universidad, en Cuernavaca, Morelos, el pasado 12 de octubre por la madrugada.

Estudiantes exigen justicia por muerte de Leonardo Sánchez; detienen a chofer de transporte público

Estudiantes de la UAEM Morelos se manifiestan en la Paloma de la Paz, ubicada en Avenida Domingo Diez, Buenavista, en Cuernavaca, Morelos.

Los estudiantes exigen justicia por la muerte de Leonardo Sánchez, pues, de acuerdo con su tía, quien también acompaña el bloqueo, el hombre fue atropellado por un alumno de la UAEM y murió.

Estudiantes de UAEM, se manifiestan en Paloma de la Paz, Cuernavaca (especial)

Estudiantes de UAEM, se manifiestan en Paloma de la Paz, Cuernavaca (especial)

La tía de la víctima señaló que el responsable de la muerte de Leonardo salió de una fiesta, de la cual lo corrieron por supuestamente pelearse, e iba manejando su vehículo a exceso de velocidad, acompañado por otros estudiantes.

Posteriormente, atropelló a Leonardo Sánchez, lo mató y huyó de la escena; se trataría de un estudiante de noveno semestre de Ciencias Agropecuarias de la UAEM Morelos.

De último momento se indicó que durante la manifestación el conductor de un camión de transporte público fue detenido luego de no respetar el bloqueo y avanzar por la vialidad, sin importarle si atropellaba a los estudiantes.

El rutero fue detenido por elementos de la Policía de Tránsito de Cuernavaca, Morelos.

¡Luego por qué los odian!



RUTERO DE LA 15 LE AVIENTA EL CAMIÓN A ESTUDIANTES QUE PROTESTAN



Un chofer de una unidad de la ruta 15 aventó su camión contra estudiantes de la UAEM que protestan en las inmediaciones de la Paloma de la Paz en Cuernavaca. pic.twitter.com/xCGl2z81ci — Tony Díaz (@Tony_DiazRep) October 13, 2023

Familia de Leonardo exige a autoridades que entreguen el cuerpo de la víctima

Asimismo, la tía de Leonardo Sánchez acusó que el bloqueo también se da como medio para exigir a las autoridades de Morelos que entreguen el cuerpo de su sobrino, pues les solicitan una huella para darlo.

No obstante, la mujer indicó que no cuentan con ninguna huella de Leonardo Sánchez; sin embargo, dadas las circunstancias de su muerte, las autoridades no quieren entregarlo sin dicho documento.

La tía de Leonardo Sánchez también refirió que el joven no cuenta con sus pertenencias, las cuales, acusó “desaparecieron mágicamente”, señalando la falta de celular, un IPhone, y su cartera.

Finalmente, la tía del motociclista atropellado calificó como “psicópata” al estudiante de la UAEM que atropelló a su sobrino, tras acusar que pese al crimen que cometió huyo del lugar, no sin antes orinar sobre la llanta de su vehículo.

“Le exigimos al gobernador, a la procuraduría, que de con esta persona, porque esta persona se nota el tipo de persona (que es), después de lo que hizo, una aberración, una necesidad, el haber orinado la llanta de su camioneta se me hace lo más absurdo, es un psicópata” Tía de Leonardo Sánchez

Estudiante de UAEM atropella a motociclista y huye (VIDEO)

En redes sociales circula el video de un presunto estudiante de la UAEM que, en aparente estado de ebriedad, huye dejando el vehículo con el que atropelló a un motociclista y lo mató.

De acuerdo con medios locales, el hecho ocurrió en Avenida Universidad, dirección Norte, en Cuernavaca, la madrugada del 12 de octubre.

El vehículo color blanco quedó destrozado de la parte de enfrente , incluida una llanta, por lo que en video se observa al conductor ebrio intentando abrir la puerta del piloto y al no lograrlo saca sus pertenencias.

Posteriormente, el hombre comienza a orinar su camioneta y finalmente, huye del lugar, según las versiones de los hechos.

Tras el accidente, vecinos notificaron a la policía y cuerpos de emergencia, quienes arribaron a la zona y confirmaron la muerte del motociclista, ahora identificado como Leonardo Sánchez.

El Servicio Médico Forense se encargó del levantamiento del cuerpo.