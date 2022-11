El Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, negó “categóricamente” vínculos con Rautel Astudillo, presunto feminicida de Ariadna Fernanda.

En comparecencia ante el Congreso de Morelos, el Fiscal Uriel Carmona aseguró que él no tiene vínculos con Rautel Astudillo y calificó el señalamiento de Claudia Sheinbaum, quien lo acusó de tener nexos con el presunto feminicida y encubrir el feminicidio de Ariadna Fernanda, como una declaración con “intereses políticos”.

Además, el fiscal Uriel Carmona acusó que todas las acusaciones de la jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX) parten de un dato inexacto, y que la Fiscalía realizó un trabajo impecable.

“Niego categóricamente tener alguna relación vínculo pasado o presente con quienes protagonizaron este delito, esos señalamientos no tienen sustento” Uriel Carmona

El Fiscal de Morelos compareció ante el Congreso por el caso Ariadna Fernanda

Este 16 de noviembre el Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, comparece ante el Congreso de la entidad por el caso de Ariadna Fernanda, la joven de 27 años encontrada muerta en la carretera La Pera-Cuautla el pasado 1 de noviembre.

Ante la polémica que ha atravesado la Fiscalía de la entidad por presuntamente encubrir el feminicidio de la joven, el titular del órgano judicial asistió a comparecer ante el Congreso local y nego “categóricamente” el tener vínculos con Rautel Astudillo, el presunto feminicida de Ariadna Fernanda.

Asimismo, señaló que su único interés es atender a las víctimas de los delitos, y subrayó que respalda el trabajo del personal forense en la necropsia de Ariadna Fernanda, en donde se asegura que la joven murió de una intoxicación alcohólica y no trauma múltiple, como lo señalan autoridades de la CDMX.

En ese sentido, mencionó que se llegará hasta los tribunales y juzgados para demostrar que el trabajo se realizo de manera científica y que les darán la razón.

Uriel Carmona acusa intereses políticos en caso Ariadna Fernanda

Asimismo, el Fiscal de Morelos acusó que los señalamientos que realizó Claudia Sheinbaum en su contra, en donde indica que Uriel Carmona trató de encubrir el feminicidio de Ariadna Fernanda por tener nexos con Rautel Astudillo, solo responden a intereses políticos.

Pues, Uriel Carmona nego categóricamente tener vínculo alguno con los señalados como presuntos feminicidas, Vanessa N y Rautel Astudillo, vinculados a proceso por el feminicidio de Ariadna Fernanda; y aseguró que las acusaciones de Sheinbaum no tienen sustento.

“Niego categóricamente tener alguna relación, vinculo pasado o presente, con los que protagonizaron este delito, esos señalamientos no tienen sustento. Al parecer se trata de un tema de política, a la Fiscalía no le interesa la política, le interesan las víctimas. Tenemos muchas fallas, sí quién no, nos falta presupuesto, personal, policías, el trabajo es peligroso y desgastante” Uriel Carmona

Además, el Fiscal de Morelos expuso que el problema es que la Fiscalía no se ha prestado a servir a los intereses de otras autoridades, pues por primera vez existe una dependencia autonóma que no sigue ordenes del gobierno, el Congreso o autoridades de otros estados, quienes “han vulnerado la soberanía de Morelos y su legislatura”.

Acusación de Claudia Sheinbaum contra el Fiscal de Morelos se basa en “un dato inexacto”

En el mismo sentido, el Fiscal de Morelos refirió que la acusación que realizó Claudia Sheinbaum en su contra se basa en un “dato inexacto”, pues las autoridades molerenses hicieron bien su trabajo.

“Todo lo que está pasando se basa en un dato inexacto, nosotros hicimos un trabajo impecable, un trabajo científico que hicieron nuestras legistas que trabajan desde hace muchos años” Fiscal de Morelos

Uriel Carmona manifestó que no tiene conocimiento sobre el dictamen de la necropsia realizada por la Fiscalía de la CDMX y que no va a juzgar sus precisiones, pues no tiene el derecho para hacerlo, así como las autoridades capitalinas no pueden descalificar las labores realizadas en Morelos.

No obstante, ante las declaraciones de la jefa de gobierno de la CDMX y las diferencias entre las necropcias de ambas entidades, el Fiscal de Morelos indicó que quienes padecen la situación son las familias de los trabajadores del órgano y las víctimas de delitos en el estado.

Por útlimo, Uriel Carmona aseguró que “mientras en Morelos dejen que los confronten y amarren navajas” se mostrará ingobernabilidad, situación que será aprovechada por la delincuencia.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum del Fiscal de Morelos?

Claudia Sheinbaum denunció publicamente al Fiscal de Morelos por encubrir el feminicido de Ariadna Fernanda, quien murió el 30 de octubre en un domicilio de la CDMX.

En conferencia de prensa, la jefa de gobierno de la CDMX mostró un video en donde Rautel Astudillo, presunto feminicida de la víctima, cargaba el cuerpo inmovil de la joven y lo subió a su camioneta.

Tras exponer la imagen y contar con la necropsia de la Fiscalia capitalina, en donde se señala la muerte de la joven como consecuencia de trauma multiple y además se indica la existencia de señales de lucha, Sheinbaum culpó a las autoridades de Morelos de encubrir el delito.

Esto luego de que el Fiscal de Morelos dijo que la causa de muerte de la joven fue intoxicación alcohólica y brancoaspiración, además descartó la posibilidad de feminicidio hasta ese momento.

Por dichas declaraciones, Claudia Sheinbaum acusó a Uriel Carmona de encubrir el feminicidio de Ariadna Fernanda, y señaló que se presumían nexos con Rautel Astudillo, presunto feminicida de la víctima.