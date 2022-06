El alcalde de Cuernavaca, José Luis Uriostegui, aseguró que el Puente colgante del Paseo Ribereño de Cuernavaca se cayó por imprudencia de quien comenzó a brincar.

Durante una entrevista a medios publicada por Azucena Uresti, el alcalde José Luis Uriostegui dijo que fue la imprudencia de quien brincó lo que causó que el Puente colgante colapsara al no resistir el peso.

“Una imprudencia de quien empezó a saltar, no resistió el peso y nos caímos cerca de 20 personas”, señaló el alcalde de Cuernavaca.

Ante esta señalización, se le cuestionó si se tenía identificada a la persona que comenzó a brincar, a lo que el alcalde respondió que no, pues según él, no sólo fue una persona, sino varias las que cometieron dicha imprudencia.

“No, no vi, fueron muchas personas que estaban brincando, es una imprudencia”.

No obstante, de acuerdo con El Financiero, se encontró que el responsable de brincar fue el ayudante municipal, Rodrigo Quintana.

Posteriormente, un reportero cuestionó al alcalde de Cuernavaca, José Luis Uriostegui, sobre cuál fue la empresa encargada de restaurar el Puente colgante del Paseo Ribereño de Cuernavaca.

Ante esta pregunta, José Luis Uriostegui contestó tajantemente que no tenía dicha información y que no era el momento de tratar eso.

“No tengo esa información pero no es el momento de tratar eso. Yo les quiero agradecer que le den seguimiento a esta información…”.

Luego de no responsabilizar a la empresa de la restauración pero sí a las personas por brincar, además, el alcalde reconoció que sobre el puente se encontraban más personas de las que deberían, razón por la cual el puente no soportó el peso.

“Desafortunadamente el número de personas que estábamos sobre el puente éramos más de las que deberíamos estar ahí”, concluyó el alcalde de Cuernavaca, José Luis Uriostegui.

Tras el desplome del Puente colgante del Paseo Ribereño de Cuernavaca, el alcalde José Luis Uriostegui confirmó que como resultado, varias personas, entre ellos funcionarios y su esposa, Luz María Zagal, resultaron lesionadas.

“Algunos tienen fracturas, otros golpes, pero afortunadamente hasta este momento no hay ningún lesionado en estado de gravedad”.

Señaló que varios funcionarios de Cuernavaca sufrieron golpes en el cuerpo, cabeza y varias fracturas.

Finalmente, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Uriostegui, informó que dentro de lo que cabía, todos se hallaban bien, por lo que agradeció a la ciudadanía y pidió que se esté al pendiente de ellos.

La Protección Civil del Estado, pidió que se investigue a fondo el colapso del Puente colgante del Paseo Ribereño de Cuernavaca.

Esto porque de acuerdo con el coordinador estatal de Protección Civil, Enrique Clement, no se sabe si los tirantes del puente colapsaron debido a que no soportaron el peso o si se debió a una mala restauración.

“La causa de esta situación fue el colapso del puente, no resistieron los tirantes, no sabemos si fue sobrepasado el peso o finalmente fue una deficiencia en la parte estructural y definitivamente no había sido suficientemente restaurado, tiene que hacerse una investigación a fondo”.

Protección Civil del Estado