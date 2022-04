El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, dijo que está dispuesto a ser investigado ante las acusaciones impuestas en su contra sobre diversos delitos, aseveró que “el que nada debe nada teme”.

Luego de que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos inició el proceso de juicio contra el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco aseguró que está dispuesto a ser investigado por los delitos que se le acusen.

Asimismo, indicó que “el que nada debe nada teme” y que su conciencia está tranquila, esto a pesar de ser culpado por 5 presuntos delitos.

Cuauhtémoc Blanco aseguró que no teme que exista una investigación en su contra, explicó que los delitos de los que se le acusa tienen “tintes políticos” y son un “refrito” del caso primavera.

El gobernador de Morelos indicó que los demandantes, Enrique Paredes Sotelo y Gerardo Becerra, sólo quieren darse a notar porque no tienen otra cosa que hacer.

De igual forma, afirmó que se trata de una venganza del ex asesor Anticorrupción de Morelos, Gerardo Becerra, tras su despido del gobierno estatal.

Cuauhtémoc Blanco apuntó que lo despidió porque pidió un aumento salarial, 30 mil pesos para viáticos y la secretaría de Gobernación.

Cuauhtémoc Blanco compartió que el juicio que tratan de iniciar en su contra es un “refrito” del caso primavera investigado en 2020.

En éste, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició una investigación sobre el supuesto desvío de 714 millones de pesos a Suiza.

En su momento, se señaló como presunto culpable al jefe de Oficina de la Gubernatura de Morelos, J osé Manuel Sanz, sin embargo, tiempo después la investigación se desechó.

Cuauhtémoc Blanco adelantó que procederá de manera legal contra los promoventes del juicio de procedencia, Enrique Paredes Sotelo y Gerardo Becerra, ya que están obsesionados con él.

El morelense manifestó que ambos personajes tienen un problema con él porque les duele que les diga la verdad, pero que no se quedará callado porque siempre ha sido “un chavo que va de frente”.

“Les duele que les diga la verdad, yo no me voy a quedar calladito como hacen muchos. Siempre he sido un chavo que va de frente; soy una persona que va de frente y si les duele que les diga la verdad como a los personajes de la delincuencia organizada, no me voy a quedar callado, porque es la realidad”.

Cuauhtémoc Blanco