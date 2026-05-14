La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, criticó la seguridad en el estado de Chihuahua tras el asesinato de la coordinadora en Valle de Allende, Lucía Guadalupe Mora.

En conferencia de prensa del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Ariadna Montiel, exigió a las autoridades de Chihuahua que realicen las investigaciones correspondientes para esclarecer el asesinato de Lucía Guadalupe Mora.

“Exigimos que se esclarezca los motivos y se sancione a los responsables de esta artero crimen, pero vamos a ser muy responsables con lo que estamos viviendo en Chihuahua... es el estado con más homicidios dolosos del país”. Ariadna Montiel

Montiel llama al gobierno de Chihuahua a velar por la seguridad del estado tras asesinato de Lucía Guadalupe Mora

Ariadna Montiel cuestionó públicamente el estatus de la seguridad en el estado de Chihuahua, luego de registrarse el asesinato de Lucía Guadalupe Mora durante la noche del martes 12 de mayo.

Tras señalar que Chihuahua es el estado con más homicidios dolosos del país, la dirigente morenista llamó a las autoridades estatales a hacerse cargo de la seguridad.

Montiel indicó que es responsabilidad constitucional de la gobernadora Maru Campos y su gabinete, cumplir con las leyes y brindar seguridad a la ciudadanía.

“... es una situación que justamente estamos planteando a la gobernadora, que debe de hacerse cargo de la seguridad del Estado; esa es su responsabilidad y fue lo que asumió, respetar las leyes y hacerlas cumplir y brindarle seguridad a los ciudadanos del estado de Chihuahua”. Ariadna Montiel

En este sentido, la presidenta de Morena mencionó que hasta el momento no se tenían resultados de las investigaciones sobre lo ocurrido con Lucía Guadalupe Mora.

Enfatizó que durante sus casi ocho años como secretaria de Estado no utilizó seguridad personal y que su estilo es seguir trabajando directamente en el territorio sin escoltas ni inconvenientes.

Por ello, Montiel afirmó que pese a la gravedad de lo sucedido, tanto ella como los demás integrantes del movimiento están tranquilos y que no tienen “cuentas con nadie” en Chihuahua.