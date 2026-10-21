Militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN) se manifestaron frente a la sede del Comité Directivo Estatal en Chihuahua para exigir a las dirigencias estatal y nacional una defensa más firme del ex fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, así como respeto a la presunción de inocencia durante el proceso judicial que enfrenta.

Durante la concentración realizada el 20 de octubre, los asistentes corearon “¡César libre, César libre!” y plantearon tres demandas: intervención institucional para garantizar un proceso judicial imparcial, mayor respaldo público del partido y una ampliación de los plazos para la selección interna de candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.

Las exigencias estuvieron dirigidas a la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, y al Comité Ejecutivo Nacional del partido, pues los manifestantes consideraron insuficiente el respaldo expresado hasta ahora.

PAN pide respeto a la presunción de inocencia de César Jáuregui

La primera demanda de los manifestantes fue que el Comité Directivo Estatal intervenga ante el Gobierno de Chihuahua y la Fiscalía General del Estado para solicitar que el proceso contra César Jáuregui se desarrolle con diligencia, imparcialidad y respeto a la presunción de inocencia.

De acuerdo con los argumentos expuestos por los asistentes, durante la audiencia judicial ninguno de los servidores públicos que rindieron testimonio habría aportado información específica que vinculara a César Jáuregui con el conocimiento o la participación en la presunta presencia de agentes extranjeros durante los hechos investigados.

Los manifestantes consideraron que estos elementos deben ser valorados por las autoridades judiciales y sostuvieron que una acusación no equivale a una sentencia. Estas afirmaciones corresponden a los argumentos expresados durante la movilización y no constituyen, por sí mismas, una resolución judicial sobre la situación jurídica de César Jauregui.

Militantes exigen mayor respaldo de Daniela Álvarez y la dirigencia nacional

La segunda exigencia fue dirigida a Daniela Álvarez y a la dirigencia nacional del PAN, a quienes los simpatizantes pidieron asumir una postura pública más enérgica en apoyo de César Jáuregui. Solicitaron que el respaldo se traduzca en pronunciamientos institucionales y acciones públicas, como concentraciones, marchas y manifestaciones de solidaridad.

Durante la movilización, recordaron la trayectoria del ex fiscal de Chihuahua, César Jáuregui dentro de Acción Nacional, a la que atribuyeron más de cuatro décadas de participación política y responsabilidades en gobiernos emanados del partido. Los asistentes señalaron que el PAN debe acompañar a sus integrantes, particularmente a quienes han dedicado años al partido y al servicio público.

Piden ampliar plazos para elegir candidatos del PAN en 2027

La tercera demanda se relacionó con el proceso interno de selección de candidaturas del PAN rumbo a 2027. Los manifestantes solicitaron ampliar los plazos para que César Jáuregui Moreno pueda reincorporarse a la contienda interna si recupera su libertad y obtiene una resolución favorable en su situación jurídica.

También pidieron que la candidatura a la Presidencia Municipal de Chihuahua se defina mediante un procedimiento democrático, con participación de la militancia y la ciudadanía, y sin decisiones anticipadas o imposiciones.

Los simpatizantes consideraron que el proceso judicial no debe utilizarse para excluir anticipadamente al ex fiscal de Chihuahua, César Jáuregui de la competencia interna. Según expusieron, antes de su detención mantenía actividades de acercamiento con militantes y ciudadanos.

Al cierre de la manifestación, los participantes reiteraron que sus demandas no buscan privilegios para César Jáuregui, sino respeto a sus derechos, un proceso judicial sustentado en pruebas y mayor respaldo del partido.

Asimismo, señalaron que la presunción de inocencia, el Estado de derecho y la democracia interna deben ser respetados durante el proceso que enfrenta el panismo chihuahuense.