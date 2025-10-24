El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, detalló que en la celebración tradicional de Noche de Muertos, del 24 de octubre al 2 de noviembre, se esperan más de 420 mil turistas para las actividades, generando una derrama económica de 500 millones de pesos.

Michoacán listo para la tradicional Noche de Muertos

En el 2008, esta festividad con raíces en Michoacán fue declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, siendo que cada año los últimos días de octubre y primeros de noviembre se llenan de altares con flores de cempasúchil y papel picado para recordar a los difuntos.

Noches de Muertos en Michoacán se llevará a cabo del 24 de octubre al 2 de noviembre (Cortesía)

Alfredo Ramírez señaló que este año, por segunda ocasión, se presenta la Semana de Celebración de Noche de Muertos en colaboración con las comunidades indígenas, autoridades, artesanas y cocineras tradicionales.

Por otra parte, señaló que en Xcaret llegará la Noche de Ánimas de Michoacán, del 30 de octubre al 2 de noviembre. Mientras que en España, durante todo el mes de noviembre, se realizará la representación de un panteón de la ribera del lago de Pátzcuaro que plasma lo que solo se vive al visitar “el alma de México”.

¿Qué actividades habrá en Michoacán por el Día de Muertos?

Asimismo, dio a conocer que los manantiales de Urandén, una de las islas del lago de Pátzcuaro, serán los protagonistas, ya que se llevarán a cabo representaciones y talleres preparados por las comunidades y la Secretaría de Turismo de Michoacán. Entre las actividades que los turistas podrán disfrutar están talleres de:

Alfarería

Cerería

Calaveritas de azúcar

Bateas

Barro vidriado

Hoja de maíz

Popote de trigo

Cocina tradicional

Máscaras de madera

Dulces típicos

Arcos tradicionales

Papel picado

Globos de cantoya

Chuspata

Si no te quieres perder ninguna de las actividades de la Noche de Muertos organizada por el gobierno de Michoacán, puedes acceder a la página visitmichoacan.com.mx, para conocer horarios, costos y sedes de los talleres.