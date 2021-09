Michoacán no ha regresado a clases por falta de pago a maestros

En Michoacán varias escuelas de nivel básico no han regresado a clases debido a que los maestros no han recibido dos quincenas de su salario.

Pese a que desde hace una semana se realizó el inicio oficial del nuevo ciclo escolar para educación básica en el país, en Michoacán no sólo no regresaron a clases presenciales, sino que ni siquiera de manera virtual.

Maestros de escuelas primarias de Morelia realizaron protestas pacíficas durante la semana pasada para exigir el pago de su salario, mismo que no han recibido en el último mes.

En este sentido, maestros de Michoacán denuncian que además de no pagarles en el último mes, sus prestaciones se han visto mermadas también.

Esta problemática, señalan, se ha presentado desde el inicio de la administración del gobernador Silvano Aureoles.

“Eliminó algunas prestaciones que nos correspondían y comenzó a cobrarnos impuestos que a nuestros compañeros con plaza federal no les cobran”, declaró una maestra de primaria en Morelia con plaza estatal.

El gobernador de Michoacán Silvano Aureoles culpó al presidente AMLO por el retraso en el pago a 28 mil maestros en Michoacán.

En un video publicado en sus redes sociales, Silvano Aureoles afirmó que la falta de pago a maestros no es culpa de su gobierno, sino de la administración federal.

Lo anterior, dijo, pues el gobierno federal siempre ha resuelto con recursos extraordinarios los pagos a los maestros desde hace 30 años, pero no lo ha hecho así hasta ahora.

En este sentido, Aureoles acusó que durante la administración de AMLO el presupuesto asignado para el pago de los maestros en Michoacán ha sido insuficiente.

Detalló que en total, Michoacán ha recibido sólo 8 mil 500 millones de pesos para el pago de maestros, lo que ha provocado la suspensión de clases.

Por ello, el gobernador de Michoacán sostuvo que sin el apoyo del gobierno de AMLO, no podrá solucionar la falta de pago a maestros.

“Solucionar un conflicto de estas dimensiones nunca será posible si el gobierno federal no ayuda, gobierne quien gobierne el estado, no tiene que ver con temas partidarios, colores, el gobierno federal puede y le corresponde resolver la crisis, como lo ha venido haciendo por décadas, si el presidente no le da la mano a Michoacán, el gobierno no podrá hacerlo solo”

Silvano Aureoles. Gobernador de Michoacán