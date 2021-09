CCE exige a AMLO dar fin a bloque de vías férreas de CNTE en Michoacán

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) llamó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a l iberar urgentemente el bloqueo a las vías férreas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Michoacán.

“El Consejo Coordinador Empresarial considera inaceptable que este tipo de actos se normalicen y que las autoridades se mantengan al margen ante la gravedad de estos hechos. Por el bien de la economía de las familias mexicanas y de la industria, la iniciativa privada hace un llamado urgente al gobierno federal para dar fin a esta situación, que a todas luces es ilegal” CCE

Desde el 31 de julio, el Grupo Poder de Base de la Sección XVII de la CNTE inició un bloqueo en un tramo de las vías férreas en Uruapan, Michoacán, para exigir el pago de quincenas atrasadas.

Sin embargo, el CCE consideró que ese timo de chantajes es “inaceptable” pues está impactando gravemente a la economía nacional, a los trabajadores y a los consumidores.

Por lo que el CCE hizo un llamado urgente al gobierno de AMLO “para aplicar la ley y liberar la red ferroviaria” de Michoacán, que desde hace más de un mes está bloqueada por la CNTE.

“Con una exigencia que es totalmente ajena al sector industrial y comercial, y que está impactando gravemente a la economía nacional, a los trabajadores y consumidores” CCE

Bloqueo de la CNTE paraliza al sector productivo: CCE

De acuerdo con los empresarios de la zona, el bloqueo de las vías férreas significa un daño económico de más de mil 750 millones de pesos hasta el momento.

La CCE acusa que el “secuestro” de las vías férreas de Michoacán por parte de la CNTE ha paralizado el sector productivo que abastece al país y a sus principales socios.

Asimismo, aseguró que éstas son una ruta clave para la economía de México y que el bloqueo e stá afectando el desarrollo económico del país y credibilidad comercial internacional.

“Las vías férreas de Michoacán son una ruta clave para la operación de puntos estratégicos como el puerto de Lázaro Cárdenas, esto afecta no sólo al crecimiento y al desarrollo económico, sino también a la imagen internacional y credibilidad de México como socio comercial” CCE

Por su parte la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (Aiemac) aseguró que, por cada día de bloqueo de la CNTE, se afecta al sector productivo por 50 millones de pesos.

Además, afirmó que diariamente se obstruye el paso de alrededor de siete trenes, cada uno con una carga aproximada de 5 mil 500 toneladas de materias primas y productos diversos.

Silvano Aureoles pide a AMLO que le cumpla al magisterio de Michoacán

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, pidió a AMLO que “le cumpla Michoacán y al magisterio” c on el envío de recursos para pagar a los docentes que no han cobrado 2 quincenas.

Aureoles señaló que el problemas del pago en tiempo y forma al magisterio se debe a que los recursos dados por la federación han sido insuficientes.

El gobernador de Michoacán aseguró que las demandas de la CNTE en la entidad han crecido y no se han podido resolver de fondo porque se resuelve “con recursos extraordinarios adicionales”.

“Debo decir que, desde el inicio de mi gobierno hasta el 2018, la federación envió más de 16 mil millones de pesos para cubrir los compromisos con el magisterio, pero durante el gobierno del presidente López Obrador solo se han recibido 8 mil 500 millones de pesos, lo cual es un golpe fuerte para el estado” Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán

Por lo que llamó al gobierno de AMLO a solucionar un conflicto que solo puede ser resulto con el apoyo del Gobierno federal.

De acuerdo con la CNTE, 42 mil docentes de 5 mil 600 escuelas no han regresado a clases en ninguna modalidad pues según ellos, Michoacán le debe al magisterio 3 mil 650 millones de pesos en nóminas.

Con información de El Economista