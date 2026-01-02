El estado de Michoacán inició este 2026 con un ataque armado presuntamente relacionado con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con los reportes, un comando armado del CJNG irrumpió en el municipio de Tocumbo, Michoacán, en donde atacó a elementos de la Policía Municipal, dejando como saldo un policía muerto.

Ataque armado del CJNG deja un muerto y un herido en Michoacán

La madrugada del 1 de enero se registró un ataque armado contra la policía local en Tocumbo, Michoacán, el cual habría sido perpetrado por presuntos integrantes del CJNG.

Información señala que los uniformados se encontraban en su patrulla en un punto de vigilancia en la entrada al municipio, cuando de pronto, fueron sorprendidos por hombres armados que viajaba a bordo de al menos cuatro camionetas .

Los oficiales respondieron a la agresión y solicitaron apoyo, logrando que los criminales huyeran utilizando caminos de terracería, presumiblemente en dirección hacia el estado de Jalisco.

Pese a esto, autoridades informaron que el resultado del ataque fue de un policía muerto, uno más que resultó gravemente herido y trasladado para su atención médica, así como un tercero que resultó ileso.

Los reportes señalan que el policía que murió fue identificado como Javier Tenis Ceja, de aproximadamente 45 años, quien era originario de Pamatácuaro.

Al sitio de la agresión, ubicado cerca del boulevard y el libramiento, frente al Hotel Casa Blanca, arribaron policías de municipios cercanos como Tingüindín y Cotija para brindar apoyo a los elementos de Tocumbo.