Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, ha anunciado un gran paso en su estrategia de seguridad, pues dio a conocer el sistema de identificación facial que utiliza inteligencia artificial para detectar rostros de personas desaparecidas o con órdenes de aprehensión, en tiempo real.

Sistema de reconocimiento facial ya tiene rostros registrados

El gobernador de Michoacán detalló que este sistema se trata de un proyecto piloto para monitorear zonas urbanas y rurales, y tramos carreteros con cámaras de videovigilancia del C5 conectadas a la plataforma Superior Facial Recognition Performance (SAFR), la cual cuenta con una precisión del 99.87%.

Michoacán contará con reconocimiento facial para personas desaparecidas o criminales (Cortesía)

Bedolla afirmó que esta estrategia permitirá una mayor coordinación entre las fiscalías de la República para abatir el rezago que se tiene en las órdenes de aprehensión.

Por último, el gobernador michoacano aseguró que ya hay 319 rostros registrados en el sistema, los cuales pertenecen a personas desaparecidas, que son investigadas por algún delito, o que cuentan con alguna orden de aprehensión.