Como resultado de la estrategia integral de seguridad pública que impulsó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, San Luis Potosí se consolidó como el estado que registró la mayor disminución en hechos de violencia letal durante el primer cuatrimestre del 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con un estudio elaborado por la organización no gubernamental México Evalúa.

De acuerdo con el análisis de la ONG, el homicidio doloso experimentó una caída histórica del 81 por ciento, seguido por una disminución del 77 por ciento en el número de personas desaparecidas o no localizadas, una baja del 49 por ciento en el delito de feminicidio y un decremento de 19 puntos porcentuales en lo que respecta al homicidio culposo.

Estos resultados se traducen en una reducción de la tasa de hechos delictivos graves por cada cien mil habitantes durante los primeros cuatro meses del año en curso, situando dicho indicados en 0.6 para homicidio doloso; 0.5 en personas desaparecidas; 0.10 en feminicidios y 4.4 en homicidio culposo. Con estas cifras, San Luis Potosí se posicionó con las tasas más bajas de violencia letal en el país, superado sólo por el estado de Yucatán.

La coordinación con fuerzas federales y el fortalecimiento de la Guardia Civil ratifican la tendencia de disminución. (Cortesía)

Despliegue operativo y preventivo ratifica la tendencia de disminución

Este panorama ratificó la tendencia a la baja y constante de violencia que se ha registrado a partir del despliegue operativo y preventivo del Gobierno del Estado, el cual contempla acciones como el fortalecimiento de la Guardia Civil Estatal, la inversión en infraestructura de videovigilancia y arcos de seguridad, el equipamiento de última tecnología para los cuerpos policiacos, una estrecha coordinación con las fuerzas federales, además de atacar las causas de la delincuencia mediante la entrega de apoyos sociales y oportunidades de desarrollo para a juventud potosina.