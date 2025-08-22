José Luis ‘N’, alias ‘El Chispa’ o ‘El Snoopy’, fue detenido por autoridades de Querétaro por su probable responsabilidad en el homicidio de 10 personas en el bar Los Cantaritos en 2024.

La Fiscalía de Querétaro confirmó la detención de El Chispa como uno de los autores materiales de la masacre del bar ‘Los Cantaritos’, el 9 de noviembre de 2024.

José Luis y sus cómplices fueron detenidos en un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales en 13 inmuebles en Querétaro capital.

Ataque a bar "Los cantaritos" en Querétaro (Cortesía)

Masacre en bar Los Cantaritos: José Luis, El Chispa, era un objetivo prioritario, confirma la Fiscalía de Querétaro

La Fiscalía de Querétaro aseguró que José Luis, El Chispa, era un objetivo prioritario, debido a que, es considerado uno de los principales generadores de violencia de la región.

El titular de la fiscalía queretana, Víctor de Jesús Hernández, informó que con la detención de José Luis ‘N’ ya fueron cumplimentadas las tres órdenes de aprehensión por la masacre en el bar Los Cantaritos.

Hernández destacó que esta detención ocurrió como parte del operativo ‘Sinergia’ en la colonia Santa Mónica de Querétaro, en el que también fueron asegurados narcóticos y armas de fuego.

El funcionario estatal agradeció la colaboración y el constante intercambio de información con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para lograr las detenciones.

Masacre en bar Los Cantaritos: Objetivo del ataque era un líder de grupo atagónico

La masacre en el bar Los Cantaritos se registró la noche del sábado 9 de noviembre de 2024, alrededor de las 21:30 horas, cuando un comando armado irrumpió en el negocio y asesinó a 10 personas.

El ataque dejó 10 personas muertas, siete hombres y tres mujeres, así como al menos 13 heridos, algunas de ellas de gravedad.

La principal hipótesis es que la agresión armada estaba dirigida contra Fernando González Núñez, alias 'La Flaca', presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que murió en el lugar.

Se trataría de un ajuste de cuentas entre el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima por la disputa del control del territorio.

Además de ‘La Flaca’, murieron otras 9 personas que no tenían vínculos criminales.