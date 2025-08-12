El programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, ha recolectado más de 5 mil armas de fuego desde el 10 de enero.

Así, se recibieron 3 mil 39 armas cortas, mil 429 largas y 619 granadas, gracias al trabajo conjunto de autoridades y la Iglesia.

En Cajeme, Sonora, del 22 de julio al 8 de agosto se canjearon 80 armas, 85 cargadores y más de 20 mil cartuchos.

Además, niños han intercambiado 4 mil 844 juguetes bélicos por educativos.

Avanzan programas sociales y educativos en México

En coordinación con dependencias federales, se han realizado ferias de empleo que beneficiaron a 16 mil 157 personas y se aplicaron 29 mil 769 exámenes para acreditar educación básica.

Las Mesas de Paz permitieron 4 mil 290 Jornadas por la Paz.

Igualmente, se visitaron 154 mil 435 hogares y se organizaron 248 Ferias de Paz y 264 Comités de Paz , sumando más de 3 millones 4 mil atenciones.

Asimismo, se instalaron Consejos Estatales en Nayarit, Sonora y Morelos, y 44 municipales.

Resultados del Tianguis del Bienestar

El Tianguis del Bienestar llegó a 16 municipios de Guerrero y Oaxaca, atendiendo a 35 mil 797 familias con artículos nuevos y gratuitos.

Esta semana iniciará actividades en Ayutla de los Libres, Guerrero.