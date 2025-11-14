A través de redes sociales, montañistas compartieron persecución de hombres armados en la ruta de la “Circunvalación Iztaccíhuatl”.

Montañistas expertos decidieron emprender un viaje de la ruta conocida como “Circunvalación Iztaccíhuatl”, que rodea el volcán del Iztaccíhuatl que colinda con el Estado de México y Puebla.

Pero en su camino que les llevó más de 16 horas se encontraron con hombres que llevaban consigo armas largas, además de caballos que comenzaron a seguirlos.

Aunque esta situación sólo quedó en una anécdota los montañistas decidieron documentar estos hechos como advertencia para otros entusiastas de la montaña.

“Venían detrás de nosotros” denuncian montañistas persecución de hombres armados en el Iztaccíhuatl

Como otro viaje más los montañistas Efra, Chams, Pato y Gon, acudieron el fin de semana pasado a la ruta de la “Circunvalación al Iztaccíhuatl" y el Paso de Cortés pero en su camino encontraron una situación que decidieron documentar.

Debido a que mientras estaba en camino en la circunferencia por el Iztaccíhuatl del lado del estado de Puebla, los montañistas se toparon con hombres armados y sus caballos.

De acuerdo con un video compartido por los montañistas al menos dos de estos hombres portaba rifles.

Y al percatarse de la presencia de los montañistas en esta zona, estos hombres decidieron seguir al grupo de senderistas.

A pesar de que estos hombres armados decidieron perseguir a los montañistas no pudieron alcanzarlos debido a la condición física de este grupo de senderistas.

Por lo que los montañistas lograron perder a estos hombres armados que los seguían, sin embargo no supieron sus intenciones.

Es por ello que los montañistas decidieron denunciar al menos en redes sociales la presencia de hombres armados en esta zona del Iztaccíhuatl.

Por le momento se desconoce si los montañistas hicieron una denuncia formal ante las autoridades locales por estos hombres armados de los que tampoco se sabe de dónde venían o cuáles eran sus intenciones.