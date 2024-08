El DIF Durango impulsa una campaña gratuita de Prótesis Oculares bajo el mando de Marisol Rosso Rivera.

Más de 80 personas de diferentes municipios de Durango tuvieron la oportunidad de cambiar su vida a través de la Campaña Gratuita de Prótesis Oculares.

Marisol Rosso Rivera, presidenta de DIF Durango, recordó que cuando el hoy gobernador Esteban Villegas Villarreal fue presidente municipal de la capital, hubo un acercamiento con médicos de la UNAM, comprometidos con esta área de la salud, dispuestos a trabajar por su gente.

La paciente Alejandra Hernández Torres compartió un emotivo mensaje de agradecimiento, a nombre de todos los que son favorecidos con esta campaña, al mencionar que cuando alguien pierde un ojo no solamente enfrenta un cambio físico, sino una herida profunda en el alma.

“Es un desafío reconocerse nuevamente frente a un espejo y afrontar a un mundo que no te verá de igual manera, un mundo que tal vez no pueda aceptarte. Pero ahora, nos han regalado esperanza, dignidad y la posibilidad de un nuevo comienzo a quienes en algún momento creímos que no recuperaríamos nuestra integridad”.

Alejandra Hernández Torres