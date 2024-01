Manfred Mauricio Quintanilla Hernández invita a apoyar la recaudación de fondos para la fundación “We Love Gala 2024 Mission: Brain”.

Esta nueva recaudación acontece tras el éxito de “With Ganas, We Could Change the World”, por lo que esta vez la atención se centra en “We Love Gala 2024″.

La “We Love Gala 2024″, que contará con la presentación de Nicky Jam, se llevará a cabo el próximo jueves 15 de febrero de 2024 en el duPont Building en Miami, Florida.

“We Love Gala 2024″ proporciona equipo médico a áreas médicas del mundo

La Mission: Brain es una organización sin fines de lucro que tiene el propósito de proporcionar experiencias y recursos neuroquirúrgicos a áreas médicas del mundo, destacó Mauricio Quintanilla.

El Dr. Alfredo Quiñones-Hinojosa, presidente y cofundador de Mission: Brain, hizo una invitación al “We Love Gala 2024″, adelantando el nivel de calidad del evento.

Entre los asistentes Mission: Brain se contó con la presencia de Celia Daniel De Mizrahi, el Senador estadounidense Alex Padilla, Martín Cabrera - CEO de Cabrera Capital Markets, y otros destacados filántropos y líderes de la comunidad.

La contribución del Missi on: Brain no sólo se limita a contribuciones financieras, sino también en la generación de conciencia social ante la falta de quipo médico.