Durante el Parlamento Infantil 2026 organizado el 26 de junio, las palabras de la niña Estefanía Juárez de Culiacán, Sinaloa, resonaron en la Cámara de Diputados, por su exigencia a vivir sin miedo.

La joven estudiante de quinto de primaria, expuso la violencia “ha cobrado la vida” de varios niños y niñas en Sinaloa, por lo que pidió apoyo para vivir sin aquello “que nos roba la paz”.

Estefanía Juárez pide en el Parlamento Infantil 2026 vivir su infancia sin miedo en Sinaloa

La Comisión de Derecho de la Niñez y Adolescencia organizó el Parlamento Infantil 2026, donde la estudiante Estefanía Juárez expuso cómo es vivir en Sinaloa, uno de los estados más violentos de México.

En el Panel por la Niñez, la joven argumentó que en Sinaloa el tema de inseguridad afecta incluso a niños y niñas, pues por esta violencia no pueden jugar ni estudiar “con tranquilidad”.

Ante ello, explicó que son “decenas” de niñas y niños que han muerto por los “constantes enfrentamientos armados” que tiene a la sociedad entre el miedo y la incertidumbre.

“Como niños deseamos vivir sin violencia, jugar y estudiar con tranquilidad. Sin embargo, en Sinaloa, la violencia se ha cobrado un monstruo que nos acecha cada día, donde los grupos criminales y constantes enfrentamientos armados nos han mantenido zumbidos en el miedo y la incertidumbre”. Estefanía Juárez, estudiante.

Asimismo, recordó que esto ha llevado a que los niños no puedan cumplir sus sueños e incluso no puedan acceder a su derecho a la educación por el temor que tienen a salir a las calles.

“Los niños no queremos crecer con miedo, queremos crecer con esperanza, queremos estudiar, jugar, convivir con nuestras familias y alcanzar nuestros sueños (...) podemos construir un Sinaloa, y un México mejor, donde la paz sea más fuerte que la violencia”. Estefanía Juárez, estudiante.

Propuesta de Estefanía Juárez por la paz en Sinaloa

La niña Estefanía Juárez no solo expuso cómo es vivir en medio de la violencia de Sinaloa, sino que durante el Parlamento Infantil 2026 también brindó cinco puntos como propuesta para erradicarla: