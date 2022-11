Lady Chichén Itzá pagó una multa de 5 mil pesos por escalar la pirámide de Kukulcán en la península de Yucatán, a pesar de estar prohibido.

El pasado domingo 20 de noviembre, una mujer, a quien denominaron Lady Chichén Itzá, fue captada burlando la cerca de seguridad de la pirámide Kukulcán para subir a ella.

Dicha situación causó la molestia de las y los turistas, debido a que desde 2008 está prohibido subir a la pirámide, sin embargo, la mujer, que se constató es mexicana, decidió ignorar la regla y escalar el templo.

Ante dicha situación, Lady Chichén Itzá fue detenida y presentada ante las autoridades locales , quienes decidieron cobrar una multa y liberarla.

Sin embargo, su acción no la salvó de la venganza de los memes, pues la mujer ya es protagonista de estos.

Lady Chichén Itzá pagó 5 mil pesos por violar una ley federal en México

Según se señaló, Lady Chichén Itzá fue presentada en la comandancia municipal de Tinum, donde permaneció detenida por 30 minutos y fue liberada tras pagar una multa.

De acuerdo con el director de la Policía Municipal de la localidad de Yucatán, la multa fue equivalente a 5 mil pesos mexicanos.

Además, también se informó que Lady Chichén Itzá fue identificada como Abigal Villalobos, mexicana de 29 años de edad.

¿A cuánto hacienden las multas por dañar monumentos y patrimonio cultural?

Según el capitulo VI de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, en donde se señalan las penas, sanciones y multas a quienes dañen o exploten monumentos sin autorización del INAH, se establece que:

Se otorgarán de 3 a 10 años de prisión a quienes dañen, alteren o destruyan monumentos arqueológicos, por cualquier medio.

En cuanto a la infracción de la normativa impuesta, en cuanto a escalar pirámides y templos prohíbidos, no existe un artículo que avale la sanción; no obstante, se establece que en los casos no contemplados, la sanción será impuesta por los Institutos competentes.

De igual forma, se menciona que la multa puede abarcar de 200 a mil días de salario mínimo vigente para la CDMX, es decir de 13 mil 458 a más de 50 mil pesos.

Cualquier infracción a esta Ley o a su Reglamento, que no esté prevista en este capítulo, será sancionada por los Institutos competentes, con multa de doscientos a mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, la que podrá ser impugnada mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artisticas e Históricas

¿Qué pasó con Lady Chichén Itzá?

A través de redes sociales se hizo viral el momento en el que una mujer, quien en primer momento se dijo extranjera, escaló la pirámide de Kukulcán a pesar de estar prohíbido.

La mujer, subió la piramide mientras todos los turistas le solicitaban que bajara, y al llegar a la cima del templo comenzó a bailar.

Posteriormente elementos de seguridad la sacaron del recinto histórico , mientras que turistas molestos la golpearon, insultaron y aventaron agua.