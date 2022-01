El conductor de Telediaro, Leonardo Schwebel, explotó contra los antivacunas de Jalisco y los llamó imbéciles por no usar el cubrebocas en áreas pública.

El gobierno de Jalisco implementó una serie de medidas sanitarias para evitar el aumento de contagios y exigió a establecimientos como:

Sin embargo, el conductor recriminó que la gente sale a las calles sin portar cubrebocas, a pesar de que los casos de Covid-19 en la entidad han incrementado.

El conductor Leonardo Schwebel reclamó que los antivacunas no tienen derecho a contagiar a las personas que sí se cuidan y los instó a usar el cubrebocas.

Asimismo, dijo que “ponerse el maldito cubrebocas” de la manera adecuada, es decir, cubriendo nariz y boca, ha provocado un sinfín de problemas.

El conductor de Telediario en Guadalajara además comparó a los antivacunas con moscas a las que “les gusta esta en la popó” y aseguró que no se le s puede obligar a ser abejitas.

“Quédense en la popó, no me importa. Pero sí me importa es que no me contagien. Su libertad de ser imbéciles por no quererse vacunar no les da derecho a que me contagien a mí”

Leonardo Schwebel, conductor de Telediario