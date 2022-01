Enrique Alfaro: Jalisco entra en nueva etapa tras actualización de protocolos sanitarios

El gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, dijo que la entidad entra en una nueva etapa con la entrada en vigor de nuevos protocolos sanitarios contra la Covid-19.

El mandatario estatal dijo que esta actualización de protocolos se basa en la corresponsabilidad que ha sido un ejemplo a nivel nacional en Jalisco y en la que participan gobierno, sector privado y ciudadanía.

Enrique Alfaro dijo que la variante Ómicron del virus SARS-CoV-2 nos ha puesto a prueba y es por ello que cada jalisciense pone la muestra de cómo se puede seguir cuidando la vida, pero a la vez divertirse y cuidar la economía, basados en priorizar la salud y la solidaridad.

El gobernador Enrique Alfaro dijo que esta nueva etapa entra en vigor a partir de este jueves 14 de enero con los nuevos protocolos vigentes.

“A partir del 14 de enero del 2022 se aplicarán nuevas medidas para mantener la estrategia de crecimiento económico con responsabilidad (no habrá cierres” Gobierno de Jalisco

En estos protocolos las vacunas, pruebas y cubrebocas son elementos básicos para hacer la diferencia entre la vida y la muerte, por lo que como ya sé anunció en momentos previos, se exigirá el certificado de vacunación para entrar a conciertos y otros establecimientos.

Cubrebocas es obligatorio en espacios públicos en Jalisco

De la misma manera, eventos en los que los asistentes no porten adecuadamente los cubrebocas podrán ser cancelados, incluso se contempla que las personas que no se hayan vacunado aún, presenten una prueba PCR negativa no mayor a 48 horas.

Nueva etapa en Jalisco no incluye cierres

Cabe recordar que en esta nueva etapa se aplican criterios distintos, por lo que no habrá cierres de la economía y se mantiene la estrategia de crecimiento económico con responsabilidad.

El gobernador de Jalisco dijo que a diferencia del primer año de la pandemia actualmente se tiene formación y experiencia para aplicar estrategias con visión de largo plazo.

El gobierno de Jalisco invitó a no bajar la guardia y en caso de presentar algún síntoma de enfermedad respiratoria autoaislarse; de la misma manera que insistió que todas las personas deben usar de forma obligatoria y permanente el cubrebocas en los espacios públicos.

Nuevos criterios para atención de la pandemia en Jalisco

Se reforzará el sistema de vigilancia epidemiológica con aumento de pruebas y rastreo de contagios.

Se solicitará certificado de vacunación o prueba negativa con 48 horas de vigencia para algunas actividades de carácter recreativo.

con 48 horas de vigencia para algunas actividades de carácter recreativo. Se establece un calendario escalonado para un regreso a la presencialidad en las escuelas:

En educación básica el 17 de enero. Con esquema optativo (se podrá continuar la educación a distancia).

Para la educación media superior el regreso a la presencialidad será el 31 de enero.

Para educación superior el regreso a la presencialidad será el 8 de febrero, en el caso de UdeG y para las Universidades privadas será de acuerdo a su calendario, posterior al 31 de enero.

Se adquirirán medicamentos para el tratamiento de Covid-19.

Eventos y aforos en Jalisco

Se reduce aforo de estadios a 60 por ciento

Se restringen los permisos para eventos de más de 800 personas.

Eventos de más de 800 personas deberán ser presentados a valoración individual por la mesa de salud. Estos eventos tienen que ser presentados a la Mesa de Salud cuando menos 30 días antes de la fecha propuesta.

Eventos o espacios en donde no se cumpla con el uso del cubrebocas, podrán ser cancelados

Certificado de vacunación y pruebas PCR

Se solicitará certificado de vacunación o prueba negativa tipo PCR impresa o digital con 48 horas de vigencia, para ingresar a:

Casinos

Bares y antros

Estadios

Conciertos

Salones de eventos

Centros de convenciones

Eventos masivos

Certificados Válidos en Jalisco

El certificado se toma como válido al ser esquema completo (dos dosis) o con una sola dosis, solo aplica para mayores de 18 años y pueden ser:

El certificado federal.

La papeleta de vacunación entregada en Jalisco.

El comprobante de vacunación aplicado en Estados Unidos u otro país.

Pruebas válidas para personas no vacunadas en Jalisco

Deberá ser prueba RT-PCR

La vigencia de las pruebas será de 48 horas.

Solo aplica a mayores de 18 años de edad.

Serán válidas las pruebas de los laboratorios privados acreditados por Cofepris, los cuales pueden ser consultados en la siguiente liga: https://www.gob.mx/salud/documentos/coronavirus-covid-19-240014

Actividades que continúan suspendidas hasta el 12 de febrero en Jalisco: