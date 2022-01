Jalisco registra la incidencia delictiva más baja en los últimos cuatro años

El estado de Jalisco registró la incidencia delictiva más baja de los últimos cuatro años, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Al inicio del cuarto año de administración de Enrique Alfaro la incidencia delictiva se redujo en casi 50 por ciento, así como nueve por ciento el homicidio doloso en 2021 con respecto a 2020 y bajó la percepción de inseguridad.

El gobernador Enrique Alfaro reiteró su compromiso para atender la agenda de seguridad como uno de los temas prioritarios para la entidad.

“Nos propusimos asumir el tema de la Seguridad cómo el principal tema de la agenda pública, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo nos hemos empeñado en dar resultados, hemos coordinado el trabajo de miles de mujeres de y hombres que se juegan la vida todos los días para cuidar a las y los jaliscienses; me da mucho gusto que después de la reunión de la mesa estatal de seguridad podamos el día de hoy presentar el corte del último año en materia de seguridad, poder presentar el balance y los resultados para explicarle a los ciudadanos cómo vamos que se ha logrado y qué falta por hacer”

La disminución del 49 por ciento en incidencia delictiva patrimonial representa el seguimiento especial a los delitos cometidos que pasaron de 65 mil 587 robos en 2018 a 33 mil 473 en 202, de acuerdo con las denuncias realizadas.

Dichos datos se manifiestan en el Área Metropolitana de Guadalajara, donde la reducción de la incidencia de los delitos de seguimiento especial fue de 50.4 por ciento en comparación con el 2018 y de 15.8 por ciento en relación con 2020.

De la misma manera, se dieron a conocer los indicadores de los ocho tipos de robo que se consideraron en el seguimiento especial con los siguientes logros:

En cuanto a delitos cometidos contra la integridad de las personas también hay una disminución y representan posicionan a Jalisco en un mejor ubicación en la comparativa nacional.

No obstante, el gobernador Enrique Alfaro reconoció que el tema de la violencia es un reto a abatir por lo que se seguirá trabajando con las autoridades de los tres niveles de gobierno en una estrategia conjunta.

“Por eso creemos que los resultados que estamos presentando, no sólo reflejan una estadística y lo más importante de decir, no son cifras del estado, son las cifras que tiene el Sistema Nacional de Seguridad Pública, no son las cifras del Gobernador, son las cifras con las que se toman decisiones a nivel nacional y son cifras que nos dicen que Jalisco va por el camino correcto”

Enrique Alfaro. Gobernador Jalisco