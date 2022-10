Verónica Delgadillo, senadora del estado de Jalisco, rindió su cuarto informe legislativo.

Fue en la ciudad de Guadalajara que Verónica Delgadillo leyó su informe de labores legislativas destacando su lucha contra la violencia de género y las causas que defiende como son:

Durante su mensaje, Verónica Delgadillo exaltó que el partido Movimiento Ciudadano, desde el Senado de la República ha apoyado para que en el país haya pensión de adultos mayores, apoyos a personas con discapacidad y becas para los estudiantes.

Asimismo, la senadora de Jalisco explicó que su bancada ha servido como bloque de contención para frenar al Poder Ejecutivo calificando que en el Gobierno de la República hay una tendencia “profundamente autoritaria y centralista”.

La senadora Verónica Delgadillo, durante su cuarto informe legislativo, ponderó sus logros mencionando que se ha garantizado el trabajo con salario justo y desarrollo profesional de personas con discapacidad en empresas y la administración pública.

Asimismo, la funcionaria explicó que en su periodo como senadora se impulsó la ampliación de las licencias de paternidad y maternidad, así cómo la creación de la Ley General del Sistema Nacional de Cuidados.

Verónica Delgadillo también puntualizó que ha promovido un paquete de reformas en materia de alerta de género, el combate y sanción al acoso sexual y la creación de fiscalías especializadas.

De igual manera, ha trabajado para impulsar una educación menstrual libre de estigmas para niñas y niños para que se tenga:

En cuanto a la protección de las infancias, Verónica Delgadillo informó que solicitó al Gobierno Federal la implementación de medidas extraordinarias para prevenir la pornografía y el turismo sexual de menores.

Además de que durante su periodo legislativo se logró la prohibición del matrimonio infantil en todo el territorio mexicano.

En materia de medio ambiente, la senadora de Jalisco que la naturaleza tenga derechos reconocidos en la Constitución y se dé la protección de los manglares

También insto a que se consigan mecanismos para la transición a energías limpias y eliminar la dependencia de los combustibles fósiles.

En ese contexto, Verónica Delgadillo pidió frenar la construcción del Tren Maya y que ese dinero se destine al sector salud y educativo.

De acuerdo con el cuarto informe legislativo presentado por Verónica Delgadillo, en el Senado se ha defendido la protección de la mariposa monarca, las abejas y la prohibición de plaguicidas altamente tóxicos.

Además, se logró una reforma para prohibir las peleas de perros y el uso de animales en pruebas para productos cosméticos.

En materia educativa, Delgadillo explicó que se ha insistido en el regreso del programa de Escuelas de Tiempo Completo donde se incluya alimentación para las niñas y niños.

Al hablar de salud, la senadora exigió un plan nacional para garantizar el abasto de medicamentos atención integral y oportuna de todas las infancias con cáncer.

En el tema de seguridad, la senadora Delgadillo llamó a detener la estrategia de militarización y pidió apostar al fortalecimiento de las policías estatales y municipales, y a reformar el sistema de justicia.

Verónica Delgadillo afirmó que “ser la senadora de Jalisco es el máximo honor que he tenido en mi vida”, ya que le ha dado la oportunidad de defender y trabajar para los jaliscienses.

En ese sentido explicó que ha promovido acciones en Jalisco como los convenios entre autoridades federales y estatales para el saneamiento de aguas superficiales.

Pidiendo que se investiguen y sancionen a los desarrolladores inmobiliarios que han afectado el Bosque La Primavera .

Además de que Verónica Delgadillo, junto al Gobernador Enrique Alfaro, han apoyado la revisión del pacto fiscal para que Jalisco reciba un trato digno.

En su informe legislativo, la senadora de Jalisco puntualizó que “México sí tiene opción con Movimiento Ciudadano”, destacando también la unión de la población.

“México no es un solo hombre, no es un gobierno y México no es un partido político. México somos todas y todos. México somos las millones de personas que todos los días le damos amor a nuestro país, que todos los días salen allá afuera y ponen su amor, su fuerza, su trabajo, su entrega para sostener a nuestra nación”

Verónica Delgadillo, senadora de Jalisco