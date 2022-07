La senadora de Movimiento Ciudadano en Jalisco, Verónica Delgadillo, inauguró el primer punto cíclico para trabajadoras y trabajadores del Senado de México.

En el punto cíclico se podrá recibir información sobre todas las alternativas a utilizar durante el periodo menstrual; además de tener acceso gratuito a:

Conforme a lo referido por Verónica Delgadillo, se continúa trabajando en dicho programa para garantizar condiciones dignas para cada vivencia menstrual.

A la inauguración del primer punto cíclico de México asistieron 50 trabajadoras y trabajadores del Senado.

El pasado lunes 4 de julio la senadora Verónica Delgadillo, en compañía de la especialista en derechos menstruales, Isis Tíjaro, inauguró el primer punto cíclico de México.

A la inauguración del punto cíclico, ubicado en el Senado de México, acudieron más de 50 trabajadoras y trabajadores para conocer dicho espacio.

Durante la inauguración del primer punto cíclico, Verónica Delgadillo realizó, junto a las trabajadoras del Senado, una actividad simbólica para visibilizar la menstruación.

Dicha actividad consistió en colocar gotitas como símbolo de la construcción de la agenda por los derechos menstruales en México.

Añadió que continuará con los trabajos para que la educación en México erradique los tabúes sobre la menstruación y se tenga una educación sin estigmas.

Es una iniciativa surgida en el Norte Global con el cual se pretende que todos empecemos a conocer y a visibilizar que la sangre menstrual es algo normal y natural.

Con este se busca que se visibilice el proceso de la menstruación como algo natural en la vida de las menstruantes.

Acorde a lo señalado por Verónica Delgadillo, en dicho punto, se puede encontrar y tomar los productos que se requieran para recolectar el sangrado menstrual.

Además, podrán recibir información al respecto sin “ningún miedo”.

Verónica Delgadillo indicó que la agenda por los derechos menstruales incluye la norma de que siempre haya los productos necesarios de manera gratuita para cada persona con vivencia menstrual.

Igualmente, mencionó que la búsqueda continúa para que las personas puedan tener una consulta ginecológica gratuita que les permita confirmar que su vivencia menstrual va bien.

“No es normal sentir dolor, no está bien que los periodos sean irregulares. Por ello es necesario que se tenga atención médica gratuita de calidad al respecto”.

En cuanto a las personas que padecen una vivencia menstrual dolorosa, Verónica Delgadillo dijo que es fundamental contar con un permiso menstrual para que no asistan al trabajo quienes tengan dichos padecimientos.

“El cuarto derecho que estamos buscando es que en este país cuando las mujeres tengamos una vivencia menstrual que nos incapacite para ir a trabajar; porque hay mujeres que se desmayan y que tienen algún padecimiento pero no tienen tiempo ni siquiera para ir al servicio de salud a checar, que no vayan a trabajar un día y que no tengan una repercusión en sus prestaciones”

