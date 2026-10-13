El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus en conjunto con alcaldes de la Zona Metropolitana de Guadalajara acordaron implementar a partir del jueves 15 de octubre un Programa de Rotación del Servicio de Agua Limpia en 627 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La medida busca atender la situación relacionada con la calidad del agua y fortalecer las condiciones de operación del sistema. El programa abarcará siete zonas abastecidas por la Planta Potabilizadora No. 1 de Miravalle (PP1), que representan aproximadamente 42 por ciento de la cobertura del organismo.

¿Cómo funcionará la rotación del servicio de agua del SIAPA?

La distribución del agua se organizará de manera programada, alternando los periodos de abastecimiento entre los distintos polígonos de las siete zonas contempladas. Los tiempos de recuperación de la presión y del servicio podrían variar de una colonia a otra, debido a las condiciones de suministro, ubicación y topografía de cada zona.

Para identificar si un domicilio se encuentra entre los que podrían presentar afectaciones, el SIAPA habilitó una herramienta de consulta que permite localizar la vivienda en un mapa y conocer qué acueducto la abastece, así como los días en que podría registrarse baja presión.

La primera etapa del programa se mantendrá vigente hasta marzo de 2027. Durante octubre se realizarán ajustes operativos de acuerdo con los resultados de su implementación.

La medida no contempla, por el momento, las zonas abastecidas por sistemas distintos a la Planta Potabilizadora No. 1 de Miravalle, por lo que no se prevén interrupciones derivadas de este programa fuera de su ámbito de aplicación.

SIAPA ofrecerá pipas gratuitas y colocará cisternas de agua

Como alternativa para atender las necesidades de las colonias afectadas, el organismo habilitará el reparto de agua mediante pipas gratuitas y la instalación de cisternas con capacidad de 10 mil litros en puntos estratégicos de la ciudad.

De manera paralela, se intensificarán los trabajos de limpieza y mantenimiento de tanques, filtros, clarificadores y equipos de abastecimiento.

El SIAPA también recomendó a la ciudadanía limpiar, en la medida de lo posible, sus aljibes y tinacos para contribuir a mejorar la calidad del agua en los hogares. El organismo hizo un llamado a las personas usuarias para mantener un consumo moderado y responsable, priorizar las necesidades esenciales y evitar el desperdicio del líquido.