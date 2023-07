La periodista María Luisa Estrada, residente de Jalisco, fue atacada a balazos junto con su hija el 15 de julio de 2023 cuando circulaba por la avenida Javier Mina; ya había denunciado amenazas en la conferencia mañanera.

María Luisa Estrada dijo en la mañanera del 23 de diciembre de 2021 que existe colusión entre el Mecanismo de Protección para Periodistas y las empresas de seguridad de Genaro García Luna y su hermana, Esperanza García Luna.

La periodista recordó que la primera denuncia que hizo en la mañanera se dio el 23 de junio de 2021, la cual iba a ser atendida por Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, por instrucción del presidente AMLO.

Sin embargo, María Luisa Estrada explicó que Nohemi Beraud Osorio, directora de Información y Logística de Medios, le negó el acceso a Palacio Nacional y le informó que se encontraba vetada de la mañanera por 7 meses.

“No se me dio la oportunidad de entregar las pruebas ni la investigación”, dijo y aseguró contar con pruebas de 200 amenazas en su contra, pero la FGR le explicó que no eran procedentes las denuncias porque no le pasó nada.

En ese marco, María Luisa Estrada fue atacada a balazos con su hija y ambas salieron ilesas.

María Luisa Estrada lanza acusaciones contra Enrique Irazoque (captura de pantalla / Imágen Mañanera)

La periodista María Luisa Estrada explica cómo fue atacada a balazos con su hija en Jalisco

María Luisa Estrada, periodista de Jalisco, explicó que, un sujeto a bordo de una camioneta Mazda CX-5 con placas RAY-001-A, disparó en cinco ocasiones contra su ella y su hija en la avenida Javier Mina y ambas salieron ilesas.

La comunicadora presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República y no ante la Fiscalía General de Justicia de Jalisco, pues María Luisa sospecha que la dependencia se encuentra en colusión con grupos criminales.

Consideró que no ha trascendido la noticia sobre el ataque armado que sufrió debido a un “cerco informativo” que existe en Jalisco, pues los medios reciben contratos publicitarios del gobierno Enrique Alfaro, según explicó.

Enrique Alfaro presenta baja de delitos, homicidios y feminicidios en Jalisco (Cortesía)

Policía de Jalisco le pidió María Luisa Estrada que “le bajara” a sus publicaciones tras el atentado, según explicó la periodista

La periodista María Luisa Estrada explicó que, tras el atentado en su contra, elementos de la policía de Guadalajara se acercaron para auxiliarla, entre ellos, un miembro del grupo especializado en violencia contra mujeres.

El policía, “del cual tengo fotografías y nombre”, explicó María Luisa, le dijo que el ataque armado fue “un mensaje” porque si hubieran querido matarla lo habrían hecho, así que mejor “le bajara” a sus publicaciones, contó la periodista.

María Luisa Estrada explicó que solo tenía un botón de pánico y patrullaje de la Guardia Nacional en su domicilio, mismas medidas del Mecanismo de Protección con las que contaba Nelson Matus, periodista asesinado el mismo 15 de julio.