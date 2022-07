Luz Raquel Padilla fue asesinada en calles de Zapopan, Jalisco, cuando le arrojaron alcohol y le prendieron fuego, pero el alcalde, Juan José Frangie descarta haberle fallado.

En entrevista para Así las Cosas, el alcalde de Zapopan aseguró que se realizó el trabajo de apoyo a la víctima de acuerdo con los protocolos establecidos para las órdenes de restricción.

Asimismo, recordó que Luz Raquel Padilla acudió a la Fiscalía del Estado para denunciar las amenazas de las que era víctima y Zapopan actuó de acuerdo a las medidas establecidas.

Juan José Frangie aseguró que ellos, como autoridad, no le fallaron a Luz Raquel Padilla porque actuaron conforme a los protocolos y estuvieron en contacto con ella.

Sin embargo , ella siempre dijo que estaba bien , por lo que solo continuaron con los rondines y la vigilancia establecidas de acuerdo con los protocolos.

“Nosotros no queremos evadir una responsabilidad. No (fallamos) porque estuvimos en contacto con ella y dijo que no había ningún problema”

Juan José Frangie, alcalde de Zapopan