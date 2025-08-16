La iglesia La Luz del Mundo celebró la Santa Cena 2025 en su sede principal en Guadalajara, Jalisco, y vecinos de la zona acusaron que se les cobró para entrar a sus propias clases; todos los detalles.

A la reunión de la Iglesia La Luz del Mundo en la colonia Hermosa Provincia, en Guadalajara, asistieron más de 300 mil personas provenientes de todo México para conmemorar la Santa Cena 2025.

Vecinos de Hermosa Provincia denunciaron que miembros de la Iglesia La Luz del Mundo les solicitaron un pago para entrar a sus propias casas y les exigieron que mostraran su credencial de elector.

Habitantes de la colonia Hermosa Provincia, en Guadalajara, acusaron a miembros de la iglesia La Luz del Mundo de cobrarles 100 pesos y exigirles mostrar su credencial de elector para entrar a sus propias casas.

De acuerdo con la información, los vecinos fueron obligados a hacer transferencias bancarias a representantes de la iglesia La Luz del Mundo y así poder transitar por la calles de la colonia donde se realizaba el evento.

El Ayuntamiento de Guadalajara reforzó los operativos en la zona e inició una investigación sobre los presuntos cobros a los vecinos de la colonia Hermosa Provincia, donde se encuentra la sede principal de esta iglesia.

Sede de iglesia La Luz del Mundo en Guadalajara ( Netflix)

La celebración de la Santa Cena 2025 de la iglesia La Luz del Mundo es considerada como el evento más sagrado de esta congregación, pues sus miembros renuevan el compromiso y reafirman los lazos de fraternidad.

El evento de la iglesia La Luz del Mundo en Guadalajara fue el cierre de una semana de actividades, entre ellas: