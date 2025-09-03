Como parte de sus acciones por el bien del medio ambiente, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) realizó una jornada de reforestación en el parque de la Ciencia, ubicado en la ciudad de Toluca.

El presidente ejecutivo de la ANPACT, Rogelio Arzate, señaló que la jornada incluyó a brigadas de limpieza que trabajaron como parte del programa Caminata por un Bosque Limpio, logrando levantar varios kilos de desperdicios.

En total, participaron 86 voluntarios afiliados a la asociación, quienes refrendaron su compromiso con ciudades más limpias y bosques más verdes. En total, se plantaron 600 pinos durante la jornada.

“Al plantar cada árbol estamos sembrando futuro, estamos fortaleciendo la capacidad de nuestros bosques para absorber carbono” Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de la ANPACT

ANPACT realiza nueva jornada de reforestación

En un comunicado, la ANPACT detalló que los pinos sembrados pertenecen a las especies Hartwegii y Montezumae, que son nativas del Valle de Toluca y esenciales para la biodiversidad y la recarga de los mantos acuíferos.

Además de plantar árboles y limpiar el Parque de la Ciencia, los asistentes también atendieron pláticas sobre amenazas como los incendios, la tala clandestina y la expansión urbana.

Este esfuerzo se integra a la estrategia ambiental de la asociación, bajo lineamientos ESG y en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el ODS 15 de la Agenda 2030.

La asociación ya había llevado a cabo jornadas en otros puntos del país. En 2019 se sembraron 300 árboles en el estado de Puebla y en 2023 fueron 500, en el municipio mexiquense Ocoyoacac. El año pasado, se plantaron 600 árboles en la zona de La Marquesa.

La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones agrupa a marcas como Daimler Buses, Dina, Foton, Freightliner, Hino, International, Isuzu, Kenworth, Mack, MAN, Mercedes-Benz Vanes, Scania, Volkswagen, Volvo y Cummins.