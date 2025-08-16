El Instituto Mexicano del Petróleo otorgó un contrato de arrendamiento de transporte vehicular a Supervisión Técnica del Norte.

Este, por dos años y porque su propuesta fue la más alta entre cinco participantes.

El contrato incluye 250 camionetas pick-up de doble cabina y 30 sedán .

Detalles de la licitación

La licitación pública LA-18-T0O-018T0O004-N-177-2025 estableció un monto mínimo de 95.9 millones de pesos y máximo de 239.7 millones , con monitoreo en tiempo real como requisito.

La diferencia con la oferta más baja fue de 56 millones 121 mil 525 pesos; Integra Arrenda presentó la propuesta más competitiva.

Exclusión de la oferta más baja

A pesar de cumplir con toda la documentación requerida, Integra Arrenda fue eliminada del proceso.

La adjudicación a la propuesta más alta ha generado cuestionamientos sobre el uso racional de los recursos públicos y la gestión de Elizabeth Mar Juárez, responsable del IMP.

El fallo se publicó finalmente el 15 de agosto tras múltiples retrasos y ahora, los participantes inconformes preparan recursos ante el Órgano Interno de Control.