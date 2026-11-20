Gustavo Macalpin, exconductor de televisión, se registró como aspirante a la presidencia municipal de Mexicali, Baja California, por el Partido Acción Nacional (PAN) rumbo a las elecciones 2027.

El exconductor de Canal 66 ahora aspira a la política por el PAN, luego de haber sido cercano a Marina del Pilar, gobernadora por Morena.

Macalpin se hizo viral luego de que el 8 de octubre de 2024 fue despedido en vivo en la transmisión de su programa Ciudadano 2.0.

Así va el proceso de elección de Gustavo Macalpin en Mexicali con el PAN

El registro de Gustavo Macalpin está en su parte inicial en plataforma y deberá pasar requisitos de elegibilidad, por lo que la candidatura no está definida.

Esos requisitos de elegibilidad son firmas, encuestas y la definición de órganos internos, confirmó Elizabeth Mata Lozano, presidenta del PAN en Baja California.

Gustavo Macalpin aspira junto con otros 23 perfiles en total a ocupar una candidatura en los siete municipios de Baja California rumbo a la elecciones de 2027.

Gustavo Macalpin lo intentará por el PAN tras intento con Morena

Existen registros periodísticos de que Gustavo Macalpin fue sondeado por Morena en las elecciones 2021 para la alcaldía de Mexicali, pero su candidatura no siguió por criterios de género.

La salida de Macalpin de Canal 66 fue atribuida a criticas del conductor al entonces esposo de Marina del Pilar, Carlos Torres, de quien actualmente se divorció por los señalamientos de Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico.

Macalpin participó en manifestaciones en mayo de 2025 contra la gobernadora y examiga suya, debido al retiro de su visa.