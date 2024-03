La causa de la muerte de Camila, niña de 8 años que fue secuestrada y asesinada en Taxco, fue revelada por su tío durante su funeral.

Este viernes 29 de marzo se realizó el funeral de Camila en compañía de familiares y amigos de la menor en el Velatorio Ángeles que se ubica a un costado de la carretera Cuernavaca-Taxco.

Camila fue secuestrada el 27 de marzo y encontrada sin vida un día después; los presuntos responsables del feminicidio fueron víctimas de un linchamiento luego de una manifestación por su muerte.

¿Qué le pasó a Camila? El crimen cometido contra la niña que Taxco ya no toleró; hoy 29 de marzo es el último adiós; gobernadora de Guerrero manda mensaje

¿Taxco es peligroso? Estados Unidos alerta a sus ciudadanos para que no viajen a este destino

Ana Rosa Díaz Aguilar, señalada como la secuestradora y feminicida de la menor de edad, murió como consecuencia del linchamiento de pobladores de Taxco.

César Gómez, tío de Camila, compartió que la familia está devastada por el feminicidio de la niña de 8 años, a quien despidieron este viernes 29 de marzo.

Asimismo, compartió que ya se realizó la autopsia al cuerpo de Camila, donde se determinó que la causa de la muerte fue ahogamiento.

El tío de Camila aseguró que los responsables del secuestro y asesinato de la menor además la torturaron, porque la autopsia arrojó signos de haber sido estrangulada.

César Gómez resaltó que la familia, así como los amigos y vecinos que ni siquiera los conocían, están en shock porque nunca se imaginaron que hubiera tanta crueldad hacia una niña.

¿Qué le pasó a Camila? El crimen cometido contra la niña que Taxco ya no toleró; hoy 29 de marzo es el último adiós; gobernadora de Guerrero manda mensaje

Además, aseguró que Camila era amiga y quería mucho a la hija de Ana Rosa Díaz Aguilar, la presunta responsable del feminicidio de la niña.

Por otra parte, César Gómez compartió que las autoridades les aseguraron que se daría la orden de aprehensión desde el 27 de marzo y todavía durante la mañana del 28 les aseguraron que “ya iba a salir” pero que “no había pruebas contundentes.

El tío de Camila resaltó que ante la inacción de las autoridades, mucha gente se comenzó a conglomerar fuera de los presuntos secuestradores y decidieron entrar a su casa y sacarlos ellos mismos.

“Que no había pruebas contundentes sabiendo que estaban los secuestradores en la casa y no querían actuar. Empezó a llegar más gente y más gente y pues toda la gente explotó al grado de que ya no aguantaban y decidieron entrar y sacarlos ellos mismos…todo se salió de las manos”

César Gómez, tío de Camila