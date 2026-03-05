Rosendo Gómez Piedra, ex fiscal del caso Ayotzinapa, se convirtió en magistrado del Tribunal Federal de Conciliación Arbitraje.

El magistrado es representante del gobierno federal ante el TFCA desde octubre de 2025, de acuerdo con información obtenida por Milenio.

Su sueldo actual como magistrado de justicia laboral es de alrededor de 172 mil pesos brutos (119 mil pesos netos al mes), similar a su anterior puesto.

Rosendo Gómez Piedra fue señalado de moches como titular del caso Ayotzinapa

Como fiscal del caso Ayotzinapa fue señalado de pedir moches y denunciado por peculado, extorsión, cohecho, abuso de autoridad e intimidación.

Es el mismo funcionario al que Milenio exhibió por haber organizado pasarelas de disfraces y clases de baile en sus oficinas en la Fiscalía General de la República (FGR).

El funcionario ya sabía que tendría nuevo puesto tras ser retirado del caso Ayotzinapa y solo pasó dos meses “sin empleo” hasta que tomó su nuevo cargo en la justicia laboral en octubre de 2025.

Actualmente trabaja en la Tercera Sala del TFCA tras pasar casi tres años como fiscal para el caso Ayotzinapa.

Rosendo Gómez Piedra no encontró nuevos hallazgos en el caso Ayotzinapa en 3 años

Rosendo Gómez Piedra tomó su nuevo cargo en octubre de 2022 en sustitución de Omar Gómez Trejo.

En su trabajo como fiscal para el caso Ayotzinpa no presentó nuevos hallazgos que dieran con el paradero de los 43 normalistas desaparecidos desde 2014.