Damnificados de Acapulco por el huracán Otis se manifestaron afuera de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); denunciaron falta de apoyos y cuestionaron las cifras de desaparecidos.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, anunció que el Gobierno de México entregará dos tipos de apoyos económicos a los damnificados en Acapulco, algunos para labores de limpieza y otros para reconstrucción.

La secretaria de Bienestar comunicó, en la conferencia mañanera llevada a cabo en Acapulco, Guerrero, cuáles serán los montos de los apoyos, así como las fechas de entrega:

Ariadna Montiel precisó que los apoyos se entregarán de la misma manera que los programas sociales, “a través de un calendario que se publicará por la letra del primer apellido” en 29 sedes de pago cercanas a las comunidades afectadas.

Mientras se comunicó lo anterior, un grupo de damnificados se manifestó afuera de la conferencia mañanera.

Un pequeño grupo de damnificados de Acapulco llevó a cabo una protesta afuera de la conferencia mañanera de AMLO; una de las manifestantes cuestionó las cifras oficiales respecto a los desparecidos por el huracán Otis.

“Que se den cuenta de la realidad de lo que es Acapulco, la realidad de lo que falta, la realidad de que somos muchísimas, muchísimas personas en espera de ayuda. No son 43 fallecidos, ¿por qué maquillan esas cifras? ¿por qué? Poquitos desaparecidos, poquitas personas que fallecieron. No, no es cierto”

Manifestante de Acapulco