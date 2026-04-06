La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, dio a conocer que Guanajuato volverá a ser sede de la Olimpiada Nacional; después de una década albergará competencias de clavados, natación, natación artística y frontón. El evento forma parte de la máxima competencia amateur del país, organizada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

De acuerdo con la mandataria, la entidad recibirá a más de dos mil 500 deportistas de todo el país, lo que representa una importante proyección deportiva y turística. La Olimpiada Nacional reúne cada año a niñas, niños y jóvenes de entre 9 y 23 años en diversas disciplinas, consolidándose como plataforma para el desarrollo del talento juvenil.

Olimpiada Nacional se llevará a cabo en tres municipios

La directora de la Comisión del Deporte del Estado, Yendi Cortinas López, destacó que la designación reconoce la infraestructura deportiva de la entidad, así como su capacidad organizativa. Además, subrayó que el evento generará derrama económica y promoción turística para los municipios sede.

“Ser sede, es un reconocimiento al Estado, no solamente por su capacidad organizativa en eventos deportivos, sino también por sus instalaciones; tenemos infraestructura deportiva de primer nivel; es un reconocimiento al trabajo en equipo y a la confianza que nos otorga la CONADE; además, es una proyección turística para nuestro Estado con una importante derrama económica” Yendi Cortinas López, directora de CONADE estatal

Guanajuato será sede de la Olimpiada Nacional 2026 del 17 de abril al 29 de mayo (cortesía)

Las competencias de clavados se realizarán en León del 17 al 26 de abril en el Centro Acuático León 1, con la participación de más de 300 atletas. En el mismo recinto se desarrollará la natación del 4 al 10 de mayo, con la asistencia de más de mil deportistas.

Por su parte, la natación artística tendrá como sede la capital de Guanajuato, en el Macrocentro Deportivo CODE 1, del 24 al 29 de mayo. La disciplina de frontón se disputará en Irapuato, en la Unidad Deportiva Mario Vázquez Raña, del 12 al 29 de mayo.

Guanajuato será sede de la Olimpiada Nacional 2026 del 17 de abril al 29 de mayo (cortesía)

La Olimpiada Nacional se realizará de igual manera en:

Puebla (sede principal)

Nayarit

Yucatán

Tlaxcala

Las autoridades estatales señalaron que la Olimpiada Nacional cumple 30 años y representa un semillero de deportistas rumbo a competencias internacionales. La gobernadora invitó a las familias a asistir a las distintas sedes para apoyar a los atletas y fortalecer el impulso al deporte en la entidad.