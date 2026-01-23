La participación de Grupo Mundo Maya en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 representa un paso estratégico para fortalecer su posicionamiento dentro del turismo internacional, al presentar de manera integral su modelo de negocio y su oferta de conectividad, hospedaje y experiencias culturales ante los principales actores del sector.

Grupo Mundo Maya apuesta por la expansión y competitividad del turismo mexicano (Cortesía)

Grupo Mundo Maya presenta su modelo integral de turismo en FITUR 2026

Durante la FITUR 2026, Grupo Mundo Maya presentó de manera integral la oferta de sus distintas unidades, destacando la conectividad aérea, servicios de hospedaje, parques y experiencias culturales; este modelo tiene como objetivo atraer nuevas oportunidades comerciales, consolidar alianzas estratégicas y acercarse con operadores turísticos, aerolíneas y agencias de viaje.

Asimismo, la empresa busca fortalecer su marca a nivel internacional, ampliar su red de contactos y abrir nuevas puertas a mercados, garantizando la comercialización de sus servicios e impulsando experiencias en distintos destinos del país.

La FITUR es una plataforma que sirve para identificar tendencias, innovaciones y oportunidades dentro del sector turístico; es por ello que la participación de Grupo Mundo Maya reafirma su papel como un actor relevante en el turismo, apostando por la expansión, la competitividad y la proyección internacional.