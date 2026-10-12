El gobernador de Durango, Esteban Villegas informó que más de 1,000 oportunidades laborales están disponibles para la entidad, entre ellas 737 vacantes para mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.

Además, la empresa DAWS realiza una jornada de reclutamiento para cubrir 300 puestos de trabajo en Nombre de Dios, con oportunidades también para habitantes de Vicente Guerrero, Poanas y localidades cercanas.

Esteban Villegas anuncia más de mil vacantes laborales en Durango (cortesía)

Esteban Villegas anunciará vacantes semanales en redes sociales

De las vacantes dirigidas a estos grupos, 197 corresponden a Durango capital y 540 a Gómez Palacio. Las personas interesadas pueden consultar los puestos disponibles, los requisitos de contratación y los datos de contacto de las empresas participantes.

Esteban Villegas anuncia más de mil vacantes laborales en Durango (cortesía)

El gobernador de Durango, también anunció que, a partir de este martes, dará a conocer en sus redes sociales la sección “Empleos Durango”, con información semanal sobre nuevas vacantes, sueldos, perfiles solicitados y datos de contacto de las empresas, para facilitar el acceso a oportunidades laborales de acuerdo con las necesidades y experiencia de cada persona.