El Gobierno federal no le avisó a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, del operativo contra Ovidio Guzmán López que culmino con su detención.

Rubén Rocha Moya informó que el operativo que causó balaceras, narcobloqueos, quema de vehículos y la agresión contra un avión comercial, en Culiacán, Sinaloa, fue en su totalidad del gobierno federal.

De acuerdo con el gobernador de Sinaloa, ni él ni los elementos de seguridad estatales fueron informados sobre el operativo para la detención de Ovidio Guzmán.

En conferencia de prensa, Rubén Rocha Moya informó que ni el gobierno de Sinaloa, ni las fuerzas de seguridad del estado, tenían conocimiento sobre el operativo en contra de Ovidio Guzmán.

El gobernador sinaloense detalló que el operativo fue en su totalidad federal, y que no fueron avisados de nada referente a él, por lo que ni siquiera tenían conocimiento de cuál era la razón o el motivo para realizarse.

Según señaló, él se enteró hasta después de las 5:00 , casi 40 minutos después de que el operativo había iniciado, y fue el titular de la Secretaría de Seguridad Estatal, Cristóbal Castañeda, quien le avisó.

“El secretario Castañeda me informó, quizá 40 minutos después de que ya estaba el operativo”

Agregó que el titular de seguridad tampoco estaba enterado sobre en qué consistía el operativo, y no pudo enviar apoyo inmediatamente porque no fue solicitado, sino hasta horas después.

“Me dijo no sabemos, no estamos enterados, pero sí sabemos ya que hay un operativo ahí, que es de Sedena al parecer, pero no nos han pedido apoyo”

Rubén Rocha Moya