El empresario Gerardo Sánchez Zumaya anunció su afiliación de manera oficial a Morena en San Luis Potosí, con el objetivo de contribuir a la Cuarta Transformación y fomentar la unidad entre ciudadanos y militantes.

“Juntos vamos a lograr grandes cosas, porque la unidad es lo fundamental en un partido político” Gerardo Sánchez Zumaya, empresario

Morena busca consolidar un trabajo coordinado

Tras darse a conocer la incorporación de Gerardo Sánchez, la presidenta estatal del partido, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, reconoció que esta alianza fortalece la identidad de Morena.

Asimismo, señaló que el partido busca consolidar un trabajo coordinado entre los ciudadanos para avanzar de manera correcta con los objetivos de la Cuarta Transformación en San Luis Potosí.