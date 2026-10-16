La Fiscalía General del Estado de Michoacán descartó que el asesinato de Carlos Manzo tuviera un móvil político; habría sido en represalia por detención de “El Rino”.

De manera objetiva, lo que nos indican las líneas de investigación que se han agotado es que efectivamente el móvil es a razón de las acciones frontales que llevaba acabo el edil en el municipio, en la región de Uruapan, en contra de los grupos delictivos. Israel Vega Rodríguez, vicefiscal de Michoacán

El encargado de Despacho de la Fiscalía de Michoacán, Israel Vega Rodríguez, señaló en conferencia de prensa que el móvil fue por los golpes al Cártel Jalisco Nueva Generación en Uruapan.

Israel Vega Rodríguez también dio a conocer que el caso del asesinato de Carlos Manzo el 1 de noviembre de 2025, estaría resuelto en un 90% tras esclarecer el móvil.

Fiscalía de Michoacán descarta móvil político en el asesinato de Carlos Manzo

La tarde de este viernes 16 de octubre, el encargado de la Fiscalía de Michoacán declaró que se permitió establecer el móvil detrás del asesinato de Carlos Manzo como una represalia.

Fiscalía de Michoacán descarta móvil político en el asesinato de Carlos Manzo (Fiscalía de Michoacán)

De acuerdo con los trabajos de inteligencia y las dirigencias ministeriales, fue por la detención de El Rino, así como los operativos de Carlos Manzo contra el CJNG.

A su vez, Israel Vega Rodríguez rechazó abiertamente la participación de los legisladores Ignacio Campos, Leonel Godoy y Raúl Morón en el asesinato de Carlos Manzo.

Ya que, destacó, de manera objetiva no existen indicios que puedan señalar una motivación política, consecuencia de la denuncia de Carlos Manzo meses antes de su muerte.

Asimismo, la Fiscalía de Michoacán también rechazó que Carlos Manzo tuviera vínculos con grupos del crimen organizado, como se había mencionado sobre Los Caballeros Templarios.

Fiscalía de Michoacán sigue investigación por asesinato de Carlos Manzo

El encargado de la Fiscalía de Michoacán aclaró a su vez que la investigación continúa para agotar todas las líneas de investigación por el asesinato de Carlos Manzo.

Por lo que continuarán las ampliaciones de declaraciones, como la de la Secretaría del Bienestar de Uruapan, ya que está relacionada con “El Brilloso” y “El Vikingo”, que pertenecen al CJNG.

La conferencia de prensa de la Fiscalía de Michoacán tuvo como fin narrar todo lo ocurrido tras el ataque contra Carlos Manzo con siete impactos de fuego durante el Festival de las Velas de Uruapan.