El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, celebró el tercer aniversario de Entrelazados Querétaro, una iniciativa que conecta a personas y organizaciones que necesitan apoyo con quienes buscan contribuir a distintas causas sociales.

Durante la conmemoración, realizada bajo el concepto “Volver a nuestras raíces para seguir creciendo”, el alcalde reconoció la solidaridad de las y los queretanos y destacó la importancia de fortalecer la colaboración comunitaria para atender las necesidades de los sectores más vulnerables.

Esa es la esencia de ser queretano, esa es la esencia de ser queretana y es lo que representa Entrelazados, ser una comunidad fuerte, una sociedad fuerte donde nadie se queda atrás. Felifer Macías, presidenta municipal de Querétaro.

El evento contó con la presencia del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri. Asimismo, Gabriela Monjaraz, fundadora de Entrelazados y regidora del municipio, entregó un reconocimiento al alcalde por su compromiso con esta iniciativa.

Entrelazados Querétaro suma tres años de apoyo a causas sociales

Desde 2023, Entrelazados Querétaro promueve la colaboración entre ciudadanos, asociaciones e instituciones a partir de valores como la empatía, la integridad, la transparencia y el compromiso social.

Durante estos tres años, la iniciativa ha impulsado acciones para apoyar a personas en situación vulnerable y atender distintas causas relacionadas con adultos mayores, niñas y niños, mujeres, personas con discapacidad y otros sectores de la comunidad.

Entre sus actividades se encuentran jornadas mensuales de apoyo social, encuentros para fomentar la participación ciudadana y el bien común, así como alianzas con asociaciones civiles, instituciones y empresas locales.

Estas acciones buscan generar espacios de colaboración para vincular a quienes requieren ayuda con personas y organizaciones dispuestas a contribuir.

Entrelazados Querétaro cumple tres años de apoyo social (Cortesía )

Felifer Macías llama a fortalecer la solidaridad en Querétaro

Durante su mensaje, el presidente municipal invitó a mantener el compromiso de ayudar a quienes más lo necesitan y destacó que la participación de la sociedad civil es fundamental para fortalecer los vínculos comunitarios.

“Que aquí en Querétaro a nadie dejamos atrás y que aquí en Querétaro siempre ayudamos a quien más lo necesita”, señaló el alcalde al referirse a la importancia de mantener la colaboración entre el gobierno, las organizaciones y la ciudadanía.

Felifer Macías también llamó a continuar trabajando de manera conjunta para consolidar una comunidad solidaria, en la que la participación de las y los queretanos contribuya a atender las necesidades de distintos grupos de la población.

Con su tercer aniversario, Entrelazados Querétaro refrenda su propósito de conectar esfuerzos y promover acciones colectivas en favor de las personas y las causas sociales del municipio.